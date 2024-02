Nesmysl, odmítá Výborný požadavek zemědělců, ať vláda odstoupí od Green Dealu

„Uplatňování Green Dealu likviduje zemědělství celé Evropy. Soběstačnost jde do kytek. Dnes je kolem 50 procent. Pokud někdo nezruší ten Green Deal, budeme dovážet z Jižní Ameriky. Na vládě nebudeme chtít deset nebo dvacet věcí, ale jednu. Odstoupení od Green Dealu,“ řekl bývalý šéf Agrární komory Zdeněk Jandejsek.

Vláda ale podle ministra zemědělství Marka Výborného nic takového ani ve středu, ani jindy projednávat nebude. „Green Deal za Českou republiku odsouhlasil již bývalý premiér Andrej Babiš,“ řekl iDNES.cz Výborný.

Podmínky zelené dohody pro budoucnost se mají zreálnit, uvedl ministr zemědělství

„Musíme ty podmínky zelené dohody pro budoucnost zreálnit. Podařilo se nám odložit nařízení o pesticidech. Bude možné osít reprodukční plochy, které měly zůstat ladem. Naše zemědělské musí zůstat konkurenceschopné s Latinskou Amerikou,“ uvedl ministr zemědělství za KDU-ČSL.

Uvedl, že požadavky protestujících převezme, ale zopakoval, že partnerem k jednání jsou pro něj Agrární komora, Zemědělský svaz a Asociace soukromého zemědělství, které se k pondělnímu protestu nepřidaly.

„Podařilo se nám v Evropské unii odsunout nařízení o pesticidech,“ přidal Výborný informaci, co se mu podařilo vyjednat v zájmu českých zemědělců na úrovni EU.

Pokud vláda nebude jednat o odstoupení od Green Dealu, povede podle Jandejska k širším protestům, avizoval již.

Není to jenom nespokojenost naše. Evropa přišla na to, že buď Green Deal zastaví a zruší a bude mít potraviny, nebo ho nechá pokračovat a bude mít potravin nedostatek,“ řekl Jandejsek. Pokud se neudělá vláda nic, jsou podle něj zemědělci, kteří přijeli s traktory do Prahy, připraveni obnovit protest do týdne, do deseti dnů i v dalších velkých městech.

Řešení se nenajde v ulicích, uvedl Jurečka

„Řešení se nenajdou v ulicích, ale na jednáních, oceňuji, že hlavní zemědělské organizace dnešní protest nepodporují a snaží se v jednáních doma i v EU dospět ke konkrétnímu výsledků, který zemědělcům pomůže,“ uvedl předseda vládních lidovců Marian Jurečka.

„Ministr zemědělství Marek Výborný již v lednu na radě ministrů zemědělství jasně prosazoval nutnost snížit byrokratickou zátěž zemědělců, která se v loňském roce zvýšila s nástupem nové společné zemědělské politiky, reagovala na to následně i šéfka komise EU a je nutné velmi rychle snížit byrokratickou zátěž, která je opravdu vysoká,“ říká Jurečka.

Za druhý velký problém označil dovozy ukrajinského obilí. Nemá končit v EU, ale je nutné zabezpečit jeho tranzit z Ukrajiny před EU do třetích zemích, kam má směřovat,“ prohlásil Jurečka.