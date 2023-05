Vláda jde po firmách a OSVČ, míní Schillerová. Nevybere, kolik si slibuje

Exministryně financí Alena Schillerová pro Rádio Impuls řekla, že prezentace vlády byla velmi nepřehledná. Současně odmítla, že by bývalá vláda měla nějaký podíl na současném zadlužení státu.

„Jakým způsobem došlo ke schodku za rok a půl pod vedením této spořivé vlády, samozřejmě spořivé v uvozovkách, kdy slibovali, jak tady všechno vyřeší, tak to mluví všechno za sebe,“ uvedla exministryně.

Vláda staví na zvyšování daní

Je to hloupost, reagovala poté například na zvýšení daní pro právnické osoby. „Myslím si, že nevyberou to, co si od toho slibují. Firmy se budou snažit legálně optimalizovat tak, aby to neodváděly státu. Může se stát, že některé firmy odejdou,“ doplnila a současně zdůraznila: „Zruší EET, zbaví se 20 miliard a hned jdou po příjmech OSVČ a firem.“ Zároveň uvedla, že vláda staví na zvyšování daní.

„Myslím si, že pětikoalice měla škrtat výdaje. Ať nejsem jenom negativní, tak je tam i pár položek, které jsme dávno navrhovali, například zvýšení daní z neřestí. Chybí ním tam globální zdanění firem,“ pokračovala exministryně, která by sáhla více na daňové výjimky.

Tisková konference vlády nadzvedla ze židle také šéfa opoziční SPD Tomia Okamuru. Podle něj „Fialova vláda plivla do obličeje všem slušným lidem.“ Poukázal také, že pokud by člověk sledoval pouze tu část konference, kdy mluvili ministři či premiér, mohl by získat dojem, že je to růžové divadlo a životy místo zdražení zlevní.

„Ještě že se novináři nenechali opít rohlíkem a pomocí dotazů situaci rozebrali,“ kvitoval Okamura v rozhovoru pro iDNES.cz s tím, že podal přihlášku na úterní schůzi a navrhne mimořádný bod, aby vše mohli probrat. „Zvažujeme obstrukce,“ ujistil.

Vadí mu, že lidem podle jeho slov zdraží život ve všech rovinách - ať už jde o kojeneckou výživu, daň z nemovitosti či opravu obuvi. Vláda sice zařadila základní potraviny do nižší sazby DPH, stejně jako odborový předák Josef Středula ani Okamura si nemyslí, že to potraviny zlevní. Naopak se bojí, že budou mít prodejci vyšší marži.

„Tímto rohlíkem mě opravdu neopijí. Přes rok říkám, že Poláci snížili DPH na základní potraviny na nulu. Garantuji vám, a uvidíte, že mám pravdu, že potraviny v Polsku budou i nadále levnější a Češi tam budou jezdit nakupovat.“

Zmínil také, že koncem května plánuje SPD demonstraci v Liberci, o generální stávce vyjednává také s odboráři.

Bývalý ministr financí Miroslav Kalousek konsolidační balíček kvituje. Upozorňuje, že každého z občanů v něm něco zabolí, nicméně jde o maximální možnou shodu. Z toho důvodu vyjádřil krokům vlády svoji podporu.

„Alternativou je nic a neudržitelný rozpočet,“ vysvětlil. Současně však varoval, že je nyní důležité, aby vláda neustoupila tlakům veřejnosti. „Zejména těžké to bude v úsporách mzdového objemu. Ustupování by rozdrobilo cestu a zamlžilo cíl. Každý, komu záleží na stabilizaci rozpočtu a naší budoucnosti, by měl vládu povzbuzovat, aby celý balíček realizovala,“ komentoval na Twitteru.

Česko nesmí uváznout v dluhovém bahně

K tomu poté doplnil, že mu nejvíc vadí nemocenská, vyšší progrese u firemních daní a skromné úspory na výdajích. „Nicméně přesto pokládám téměř za zázrak, že se pět stran dokázalo dohodnout alespoň na tomhle. Uvědomme si, prosím, že nedohoda by znamenala rozpočtovou katastrofu. Teď hlavně nepovolit,“ doplnil Kalousek.

Europoslanec za TOP 09 a bývalý viceguvernér ČNB Luděk Niedermayer kroky vlády komentoval slovy, že cíl podstatně snížit šílený schodek rozpočtu je projevem odvahy a odpovědnosti. „Česká republiky nesmí uváznout v dluhovém bahně. Vládě patří dík. Snad tento nutný krok zbytečně neoslabí to, že návrh bude víc než racionalitu ekonomickou i společenskou připomínat škrty ideologických účetních,“ podotkl Niedermayer.

Proti slovům premiéra Petra Fialy se ohradil šéf ČSSD Michal Šmarda, jehož strana po posledních volbách z října 2021 skončila mimo Sněmovnu. Vadí mu, že Fiala vnímá zadlužení jako dědictví populisticko-socialistických vlád. „Asi zapomněl například na zrušení superhrubé mzdy, za kterým stála ODS, SPD a ANO,“ připomněl.

Ekonom a poradce prezidenta Petra Pavla David Marek uvedl, že pro první rok je snížení schodku o 95 miliard korun dobrý start. „Zahrnutí vyšších výdajů na obranu a školství si ovšem říkalo o 120 miliard korun. Poměr 62 miliard korun výdajových škrtů a 32 miliard korun vyšší příjmy patrně představuje dosažitelný kompromis,“ podotkl Marek.

Zvýšení daní z nemovitosti je pochopitelné

Současně poukázal na to, že údaje platí pro státní rozpočet, pro hodnocení fiskální situace je vhodnější dívat se na celkové veřejné finance. Část dotací škrtnutých ze státního rozpočtu se podle jeho slov objeví s opačným znaménkem v krajských a obecních rozpočtech. Schodek celého vládního sektoru se podle Marka sníží méně.

„Změny na výdajové straně jsou zvoleny vhodně, jádro leží ve snížení neinvestičních dotací firmám a poklesu provozních výdajů státu,“ doplnil s tím, že na příjmové straně to jde především přes přímé daně a kvazidaně - nemocenské pojištění, OSVČ, DPFO a od roku 2025 také DPPO.

„Pochopitelný je záměr zvýšit výběr daně z nemovitostí, hazardu a tabáku. Nepochopitelné je, jak se daří unikat spotřební dani tichému vínu,“ komentoval dále.

Nepochopitelným krokem je podle něj také snížená sazba DPH 12 procent. Inflačně a fiskálně neutrální by bylo 13 procent. Výpadek několika miliard, když naopak hledáme, jak snížit schodek, je podle něj zbytečný.

„Co dál? Dalších 70 miliard korun v roce 2025 a ještě jednou v roce 2026 s prioritou hledat další úspory, u daní obrátit důraz na spotřební daně a DPH místo zvyšování daní z ekonomické aktivity,“ dodal poradce prezidenta Marek.

Zrušení superhrubé mzdy vládě uškodilo

Skeptický ke krokům vlády je i bývalý premiér Vladimír Špidla. Podotýká, že se prozatím snaží získat více informaci a plány premiéra a ministrů prostudovat detailněji. Přesto návrhy podle něj nevypadají příliš soudržně. „Nevypadá to na promyšlenou metodu,“ zhodnotil pro iDNES.cz.

Vrátil se i ke slovům současného předsedy vlády Fialy, který daný stav veřejných financí dává za vinu předchozí vládě. „Myslím si, že to je typický příklad falešného vědomí, jak o něm hovořil Marx. Vnímá situaci jinak, než reálně je. Vidíte, že v době sociálně-demokratických vlád byly vždy finance v pořádku, zatímco v době vlád ODS a pravicových stran obecně nikoliv,“ nebere si servítky.

Myslí si také, že kdyby se v minulosti ODS nepodílela na rušení superhrubé mzdy a nyní EET, mohla mít při snaze zlepšit kondici státních peněz lepší výchozí pozici. „Zrušení superhrubé mzdy vytvořilo stomiliardový schodek a ještě ve velkém záchvatu zrušili EET. Měli by lepší rámec ke konsolidaci veřejných financí.“

„Vláda zase nedělá nic s inflací. Vládní tiskovka byla šílená, vládní papaláši dvě hodiny blábolili. První konkrétnosti se ale objevily až v tiskové zprávě. Zadlužení Česka dále poroste, vláda nemá odvahu řešit příčiny bobtnajícího státního dluhu,“ okomentovala situaci bývalá ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

Bojí se, že snížení DPH u základních potravin se do cen nepromítne, podle ní na tom budou obchodní řetězce naopak profitovat.

„Vláda jde proti sociálnímu smíru ve společnosti, změny prostě oznámila, s nikým nejednala. Jako by občané byli poddaní. Místo reformy veřejných financí Fialova vláda oznámila deformu, kterou zaplatí hlavní zaměstnanci a důchodci,“ posteskla si na sociálních sítích Maláčová.