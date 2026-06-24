„Nezvykle rychlé rozhodnutí Ústavního soudu respektuji,“ uvedl nejprve stručně k předběžnému opatření soudu na síti X premiér Andrej Babiš.
„Překvapuje mě ale, že Ústavní soud nám nedal žádný prostor se k žalobě pana prezidenta vyjádřit. Rozhodnutí považuji za naprosto absurdní. Zahraniční politiku na summitu NATO má hájit vláda, která je za ni podle ústavy odpovědná. Proto si myslím, že rozhodnutí Ústavního soudu jde proti zájmům České republiky,“ dodal později pro redakci iDNES.cz Babiš.
Podání kompetenční žaloby i středeční předběžné rozhodnutí soudu označil Macinka za pokus o ústavní puč. Pavla ale podle svých slov na summit doakredituje ve čtvrtek. Zároveň také dodal, že situaci vnímá ze strany prezidenta za akt nepřátelství a uhlazování vzájemných sporů podle něj nepřipadá v úvahu.
Předseda SPD a Sněmovny Okamura zmínil podjatost soudců ÚS. Instituce se podle něj stala vazalem prezidenta. Stejně jako premiér Babiš se podivil i nad rychlostí soudního rozhodnutí.
„Z mého pohledu je to velmi podivná situace. Všichni víme, že ústavní soudci jsou jmenováni panem prezidentem, to mohl být důležitý okamžik při rozhodování. A zároveň jsou jmenováni na návrh Senátu, kde má většinu opozice. A pan prezident je lídrem opozice. Hned mě první vytanulo na mysl toto. Běžný občan by čekal roky i déle a tady se dějí věci, které nejsou z hlediska rovnosti před soudem standardní,“ řekl Okamura.
Své vyjádření připojil i Filip Turek, podle něhož měli tenkrát Motoristé správný instinkt, když odhadovali, že nemá cenu podávat k ÚS žalobu ohledně jeho nejmenování na post ministra. „Ústavní soud předvedl dvě zásadní věci, zaprvé bezbřehou neobjektivitu a zadruhé napadení parlamentního pořádku a posouvání nás k prezidentskému systému,“ míní Turek.
„Tyto autoritářské mocenské manýry doufám odsoudí každý, kdo si váží parlamentní demokracie nehledě na politické smýšlení. Ústavní soud potvrdil, že by neměl existovat,“ uzavřel ostře své vyjádření.
Proti slovům o podjatosti Ústavního soudu se ohradil i jeho předseda Josef Baxa. „Prokazujeme, že Ústavní soud je nezávislý a nestranný a že sloužíme občanům této země. A tak to i zůstane. Nepovažujeme za nutné se vyjadřovat ke každému politickému výroku o tom, že někomu straníme. Soud se s tím občas setkává, zejména od neúspěšných účastníků řízení, kteří hledají nějaké jiné příčiny toho rozhodnutí v jejich neprospěch,“ řekl Baxa.