Pražská policie hledá recidivistu. Může být ozbrojený a nebezpečný, varuje

  15:33aktualizováno  15:33
Pražští policisté pátrají po dvaatřicetiletém muži, na kterého byl kvůli loupeži vydán zatykač. Může být ozbrojený a nebezpečný. Na webu to v úterý uvedl mluvčí Jan Rybanský. Informace o hledaném přijme policie na lince 158. Lidé se v žádném případě nemají pokoušet muže zadržet.

Pražská policie hledá recidivistu, může být ozbrojený a nebezpečný. | foto: Policie ČR

„Policisté propátrali veškerá možná místa, kde by se mohl zdržovat, opakovaně navštívili místo jeho trvalého pobytu, přesto se jim ho dopadnout nepodařilo,“ sdělil mluvčí.

Hledaný je recidivista, který v minulosti opakovaně stanul před soudem pro majetkovou trestnou činnost. V současnosti je v podmínce.

Muž je 170 až 180 centimetrů vysoký. Má tmavé prořídlé vlasy a plnovous. Podle policie ale mohl pozměnit vzhled třeba oholením vousů.

„Pokud jste muže viděli nebo víte, kde se nachází, prosím kontaktujte linku 158. Výzva platí i pro hledaného, aby se dostavil na kteroukoli policejní služebnu v ČR,“ uvedl Rybanský.

Zároveň přidal varování. „Hledaného sami nezadržujte, může být nebezpečný a není vyloučeno, že je ozbrojen nelegálně drženou střelnou zbraní,“ doplnil.

Témata: policie, Česko

