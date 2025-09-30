Pražská policie hledá recidivistu. Může být ozbrojený a nebezpečný, varuje

„Policisté propátrali veškerá možná místa, kde by se mohl zdržovat, opakovaně navštívili místo jeho trvalého pobytu, přesto se jim ho dopadnout nepodařilo,“ sdělil mluvčí.
Hledaný je recidivista, který v minulosti opakovaně stanul před soudem pro majetkovou trestnou činnost. V současnosti je v podmínce.
Muž je 170 až 180 centimetrů vysoký. Má tmavé prořídlé vlasy a plnovous. Podle policie ale mohl pozměnit vzhled třeba oholením vousů.
„Pokud jste muže viděli nebo víte, kde se nachází, prosím kontaktujte linku 158. Výzva platí i pro hledaného, aby se dostavil na kteroukoli policejní služebnu v ČR,“ uvedl Rybanský.
Zároveň přidal varování. „Hledaného sami nezadržujte, může být nebezpečný a není vyloučeno, že je ozbrojen nelegálně drženou střelnou zbraní,“ doplnil.