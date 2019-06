Řečníci na nedělní demonstraci na Letné mají být podle spolku Milion chvilek překvapením

PRAHA Pražská Letná by se během nedělního odpoledne měla proměnit v místo konání největší demonstrace od roku 1989. Taková je alespoň představa organizátorů ze spolku Milion chvilek, podle kterých by mohlo dorazit až 200 tisíc lidí. Záměr je zřejmý – vyjádřit nesouhlas s počínáním premiéra Andreje Babiše (ANO).

Protestující kromě Babišovy demise požadují také odstoupení ministryně spravedlnosti Marie Benešové (za ANO). Domnívají se totiž, že by mohla ovlivnit premiérovo stíhání za údajný dotační podvod v kauze Čapí hnízdo. Předseda vlády ovšem opakovaně pronesl, že na zmíněné požadavky nepřistoupí a důvody k protestům jsou podle něj nesmyslné.



Když se Babišovi odpůrci sešli v metropoli naposledy, zaplnili Václavské náměstí. Tehdy se mluvilo o přibližně sto tisících účastnících. Tentokrát jich může být ještě více. I proto přesun na Letenskou pláň, na níž se občané shromáždili třeba při listopadové revoluce proti komunistickému režimu.

Stovky dobrovolníků

Aby rozsáhlý dvouhodinový protest, jehož začátek je naplánován na 16.30, provázelo co nejméně komplikací, budou na něj dohlížet zhruba dvě stovky dobrovolníků v reflexních vestách. Dvě stanové základny s připravenými zdravotníky a sanitkami by na místě měla mít i záchranná služba.

„Na nedalekém panelovém domě zároveň budeme mít člověka s dalekohledem, který bude sledovat dav, zdali se v něm někomu nedělá zle. Pokud by se něco takového nedej bože stalo, bude pomocí vysílačky kontaktovat pořadatele na zemi,“ přiblížil LN Robin Suchánek, jeden z členů produkčního týmu události s názvem Letná – Je to na nás. Právě pro případy první pomoci organizátoři rozdělili plochu, na níž se akce uskuteční, na několik úseků. Ty od sebe budou oddělovat dva metry široké koridory, které by měly zaručovat možnost pohotového příchodu záchranářů.

Pro návštěvníky zároveň budou na obou stranách k dispozici mobilní toalety a cisterny s pitnou vodou napojená na koryta s pítky. „Je však pravděpodobné, že u nich se budou tvořit fronty, tudíž by bylo ideální, aby si lidé vzali vlastní nápoje, a mohli tak dodržovat pitný režim,“ apeloval Suchánek na účastníky. Pódium by na pláni mělo být nedaleko budovy ministerstva vnitra, tak aby řečníci při projevech viděli na Pražský hrad.

Pitný režim

Odhad, kam až by měl početný dav zasahovat, pořadatelé nemají. Přichystaná ale podle nich má být celá plocha Letné. A v případě potřeby jsou prý policisté připraveni dokonce uzavřít přilehlou ulici Milady Horákové a zastavit jakoukoli dopravu. „To jen kdyby se lidé rozlezli na silnici, plánováno to není,“ uvedl Suchánek.

Mluvčí pražské policie Tomáš Hulan LN řekl, že strážci zákona udělají maximum, aby zajistili klid a pořádek v ulicích. Konkrétnější opatření však nechtěl prozrazovat.

Známý prozatím není ani podrobný program akce. „Finální seznam vystupujících bude uzavřený patrně až v pátek večer, možná v sobotu. I tak ale řečníky tentokrát necháme v tajnosti. Bude to překvapení,“ řekl Suchánek. Jisté je, že se na pódiu neobjeví žádní politici, ačkoliv řada z nich o tuto možnost velmi usilovala. Podle Suchánkových slov pořadatelé obdrželi žádost o vystoupení zhruba od 150 nejrůznějších lidí.

Na pravděpodobný příval desetitisíců lidí, které se na pražskou pláň nad Vltavou chystají z celé republiky, reagovali i dopravci. České dráhy posílily některé již tradičně vyprodané spoje směřující v neděli do hlavního města. Častěji bude v Praze odpoledne jezdit i metro na lince A, jehož zastávka Hradčanská je Letenské pláni nejblíže. Právě podzemní doprava je návštěvníkům pro přemístění doporučována.