Na obraně končí šéf auditu. Měl spory s Bursíkovou Jacques

  16:49aktualizováno  16:49
Na ministerstvu obrany končí po zhruba třech letech ředitel odboru interního auditu a inspekce Josef Sklenička. Podle serveru Seznam Zprávy odchází na vlastní žádost ke konci března po sporu s ombudsmankou resortu Kateřinou Bursíkovou Jacques, která si stěžovala na údajný nátlak. Sklenička uvedl, že o odchodu uvažoval delší dobu. Ministerstvo už vypsalo výběrové řízení na jeho nástupce.

Kateřina Bursíková Jacques (17. listopadu 2024) | foto: Profimedia.cz

„Mohu potvrdit, že na žádost pana ředitele Skleničky dojde k ukončení jeho působení na resortu obrany, a to po vzájemné dohodě v termínu ke konci března,“ uvedl mluvčí ministerstva David Šíma. Skleničkův nástupce by měl na základě výběrového řízení nastoupit od 1. dubna.

Sklenička uvedl, že o ukončení svého působení na úřadě uvažoval už loni, kvůli dopracování a dořešení některých úkolů ale ještě zůstal. „Odcházím z důvodu nových výzev a možností a věřím, že na mou práci naváže můj nástupce,“ uvedl v prohlášení zaslaném serveru.

Seznam Zprávy před časem uvedly, že Bursíková Jacques si státnímu tajemníkovi ministerstva Petru Vančurovi stěžovala, že ze strany Skleničky několik měsíců čelí šikanóznímu jednání a jsou osekávány její pravomoce. Sklenička to ale popřel, stejně tak to, že by ombudsmance zakazoval pracovat na některých případech.

