Ředitel Českých drah vrátil bezpečnostní prověrku. Ministr se obrátí na dozorčí radu

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  9:36aktualizováno  9:36
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Šéf Českých drah Michal Krapinec.

Šéf Českých drah Michal Krapinec. | foto:  Tomáš Krist, MAFRA

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Generální ředitel Českých drah (ČD) Michal Krapinec vrátil svou bezpečnostní prověrku na stupeň Důvěrné, protože ji údajně k práci nepotřebuje. Ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD) to ale považuje za nestandardní a nechá situaci prověřit dozorčí radou drah. Uvedl to v pátek server Seznam Zprávy na základě vyjádření drah.

Bezpečnostní prověrky umožňují jejich držitelům seznamovat se s některými utajenými skutečnostmi. Stupeň Důvěrné je druhý nejnižší ze čtyř. Nižší je jen kategorie Vyhrazené, kdy prověrku může vydat i třeba zaměstnavatel. K získání vyšších stupňů musí žadatele prověřit Národní bezpečnostní úřad (NBÚ). Kontroluje osobní údaje, dřívější i současné zaměstnání, finanční a majetkové poměry, rodinné a sociální vztahy nebo trestní minulost. Řízení trvá několik měsíců.

Vrácení prověrky podle drah Krapincovi výkon funkce nekomplikuje. „Po zvážení všech okolností, včetně osobních a rodinných aspektů, a s ohledem na skutečnost, že výkon funkce generálního ředitele tuto prověrku nevyžaduje, se rozhodl bezpečnostní prověrku vrátit,“ sdělil serveru mluvčí ČD Petr Šťáhlavský. „Generální ředitel nadále disponuje oprávněním pro přístup k informacím v rozsahu odpovídajícím výkonu jeho funkce,“ doplnil.

Splnění podmínek k získání prověrky bylo ale podle mluvčího ministerstva dopravy Filipa Medelského jedním z předpokladů k účasti ve výběrovém řízení, které Krapinec vyhrál. Kvůli odevzdání prověrky proto ministr požádal obratem dozorčí radu Českých drah, aby se tím začala zabývat. „Ministr považuje vzniklou situaci za nestandardní. Očekává proto, že dozorčí rada společnosti ČD celou věc důkladně posoudí,“ sdělil serveru Medelský.

Krapinec podle serveru strávil v uplynulém roce dohromady desítky hodin na NBÚ kvůli prověřování podezření, že z jeho okolí unikly utajované informace. „Generálnímu řediteli nebylo ze strany NBÚ nikdy sděleno, že by byl podezřelý z porušení povinností při nakládání s utajovanými nebo citlivými informacemi,“ uvedl k tomu mluvčí drah.

Podle Šťáhlavského Krapinec s NBÚ plně spolupracoval a řádně plnil všechny povinnosti spojené s držením prověrky a bezpečnostním řízením. Mluvčí NBÚ Milan Radosta to nekomentoval. Serveru pouze řekl, že úřad se ke konkrétním řízením nevyjadřuje.

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