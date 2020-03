Ředitel nemocnice se veřejně zastal nakažené zdravotnice. Chování jejích kolegů označil za neférové

Frýdek-Místek Ředitel krajské Nemocnice ve Frýdku-Místku Tomáš Stejskal se v pondělí v otevřeném dopisu zastal zdravotnice z nemocnice, která se nakazila novým koronavirem. Z jeho vyjádření vyplývá, že žena musí čelit kritice svých kolegů. Zdravotnice přitom nikam necestovala a Stejskal zopakoval, že v jejím případě se jednalo o komunitní nákazu.

Zdravotnice pracovala na gynekologicko-porodním oddělení, které kvůli prokázané nákaze zdravotnice už v pátek nejméně na 14 dnů ukončilo svůj provoz.

„Velmi si naší kolegyně vážím, a to jak po stránce pracovní, tak lidské. Byla jednou z těch, která po vyhlášení krizového stavu a mém doporučení necestovat do postižených oblastí sama dovolenou zrušila, a to bez jakékoliv náhrady cestovní kanceláře,“ připomněl Stejskal.



Podle něj je tak zřejmé, že u zdravotnice šlo o komunitní přenos. „O to více mne mrzí, že někteří z vás ji kritizují a kladou jí to za vinu. Takové jednání považuji za neférové a krajně neetické a beru to i jak útok na svou osobu,“ uvedl Stejskal. Podle něj má nakažená zdravotnice podporu celého vedení nemocnice.

V Moravskoslezském kraji přibyly tři případy potvrzené nákazy novým koronavirem. V kraji je tak dohromady 14 nakažených. Jeden člověk přijel z Rakouska, dva se nakazili od blízkých. Nové případy jsou na Ostravsku, Frýdecko-Místecku a Novojičínsku. V České republice je 298 potvrzených případů s COVID-19. V Moravskoslezském kraji je nejvíce nakažených lidí na Frýdecko-Místecku, odkud je polovina všech případů. Po třech nakažených je na Novojičínsku a Ostravsku a jeden na Karvinsku.