Ředitel vodárenského sdružení: Vodné a stočné není u nás drahé

PRAHA Meziročně o 3,6 procenta na necelé 92 koruny za kubický metr vzroste od ledna v průměru za celé Česko cena vody. Tedy přesněji vodné a stočné, které vodárny vybírají od připojených domácností a firem za dodávky pitné vody a pak za čištění vody z kanalizací. Je to mírně větší nárůst než před rokem. „Když se podíváme na poměry k průměrné mzdě a na srovnání v rámci Evropy, tak vodné a stočné u nás není drahé,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz ředitel Sdružení oboru vodovodů a kanalizací Oldřich Vlasák.

Lidovky.cz: Jsou z pohledu obcí a vodárenských společností ceny, nastavené od ledna, vysoké nebo nízké? Stačí na obnovu potrubí, čističek a zastaralých technologií?

Záleží na úhlu pohledu. Teď se už cena po privatizaci společností ustálila, firmy si nastavily nějaký režim. Nutno říci, že díky přehledu o trhu, který ministerstvo zemědělství vyhodnocuje už tři roky, víme, jaká je úroveň jednotlivých vodáren.

Ukazuje se, že ty větší dokáží lépe prognózovat a plánovat své budoucí potřebné investice. U těch menších je to někdy trochu problém, protože většinou si to obec provozuje sama, a nevkládá odpovídající množství peněz do obnovy. To ale dnes nestačí.

Lidovky.cz: Proč?

Máme tu rizika spojená se suchem a je nutné do vody a její distribuce víc investovat. Dochází také ke zhoršování kvality surových vod, jejich úprava je technologicky náročnější, tedy i dražší. Jenže menší obce často peníze do obnovy a modernizace nevkládají. Benchmarking ministerstva zemědělství ukazuje, že přestože se dává v posledních letech z vybraného vodného a stočného stále víc do obnovy infrastruktury a technologií, už je to něco přes 38 procent, tak je to pořád málo.

Lidovky.cz: Jaké je řešení? Dál zdražovat lidem vodu?

To záleží na místních podmínkách. Debata se dostala do stavu, kdy už není možné dál podporovat atomizaci vodárenství u nás. To znamená například dávat dotace jen malým vodárenským firmám, aby si například prohloubily studnu, protože když bude velké sucho, tak vody budou mít stejně málo a budou se obracet na velké vodárny, aby jim zavážely vodojemy.

Ale ukazuje se, že pobídky by měly jít v podstatě i těm větším firmám za to, že vezmou pod svá křídla menší vodárny. Bude tak lépe zaručena bezpečnost a kvalita dodávek pitné vody a řekněme sociálně únosná cena v celém daném území. Nebude se lišit obec od obce a tento systém bude lépe reagovat na periody sucha.

Lidovky.cz: Takže nově nastavená cena pro spotřebitele je podle vás přiměřená, ale rozdíly jsou případ od případu?

Zjednodušeně to tak je. Z pouhého srovnání ceny nepoznáte, v jakém stavu mají obce vodárenskou infrastrukturu. Jestli tam, kde je cena vyšší, dělali v poslední době důležité investice, které nyní splácí, nebo jestli tam, kde je vodné a stočné nižší, před sebou nějakou nutnou investici teprve mají. A cena jim samozřejmě vyskočí až pak.

Lidovky.cz: Nemáme od toho právě cenovou regulaci ze strany ministerstva financí, které tak může dohlížet na přiměřenost ceny u každé vodárny a hlídat, jestli si dotyčná firma třeba nezapočítává nepřiměřený zisk?

Ano, od toho ta regulace je. Proto se také jednotlivé kalkulace každoročně předkládají ministerstvu financí a všechny položky, které nelze oprávněně uznat do ceny, se škrtají. Ministerstvo tak za spotřebitele cenu hlídá, aby někde nedošlo k nepřiměřenému zisku, vyplácení odměn nad rámec a podobně.

Lidovky.cz: Průměrná cena od ledna vzrostla v Česku meziročně o 3,6 procenta na 91,68 koruny za kubík. Co nejvíc táhne cenu nahoru?

Když se podíváme na poměry k průměrné mzdě a na srovnání v rámci Evropy, tak vodné a stočné u nás není drahé. Česko je v té nižší polovině. Třeba za elektřinu, za mobilní služby a podobně platíme měsíčně víc než za vodu. Je třeba vědět, že občané v ceně platí službu za dodávku kvalitní pitné vody 24 hodin denně a 365 dní v roce. To je včetně údržby, obnovy, jsou v tom náklady na celou infrastrukturu včetně poplatků za surovou vodu, stále dražší úpravu vody, energie, ale hlavně také inflace, která byla loni 2,8 procenta. Od ledna více než jindy rostou i náklady na mzdy.

Lidovky.cz: V květnu stát sníží u ceny vody sazbu DPH z 15 na 10 procent. A ministerstvo financí si chce pohlídat, aby to vodárny promítly lidem do snížení celkové ceny. Není za nynějším lednovým zdražením i to, že některé firmy nyní zvednou cenu víc, než by musely, aby jim to pak kompenzovalo květnové zlevnění?

Je třeba poznamenat, že celý obor je stále podfinancovaný, stále se leckde nedostává dost prostředků na modernizaci starých a nevyhovujících vodovodů a úpraven vody. Některé vodárny proto v květnu nezlevní a snížení sazby DPH využijí na investice do vodárenské infrastruktury.