Vysadíme ovocné stromy, říká šéf vojenských lesů. V Ralsku a Brdech hodlá rozšířit síť turistických tras

Rozhovor

Musíme co nejusilovněji bránit pestrost české a moravské krajiny, apeluje Roman Vohradský, nový ředitel Vojenských lesů a statků (VLS). „Lesy, které vzniknou na místě zničených porostů, musí být ještě pestřejší, než jsme si mysleli před několika lety. Je velmi důležité, abychom do krajiny vrátili i druhy, které jsme my lesníci v minulém půlstoletí opomíjeli. Jen tak ubráníme les před škůdci a přizpůsobíme klimatické změně.“