  8:21
Ředitelkou kabinetu a současně i mluvčí ministra kultury Oto Klempíře (za Motoristy) se stala dosavadní mluvčí Motoristů Barbora Šťastná. Klempíř o tom sám informoval. V rámci takzvané systemizace, kterou koncem minulého roku schvalovala vláda, ubylo na ministerstvu kultury 15 míst.
Ministr kultury Oto Klempíř na sněmovním jednání o nedůvěře vládě (3. února...
Šťastná, která je manželkou ministra pro sport, prevenci a zdraví Borise Šťastného (Motoristé), byla dlouholetou mluvčí hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD). Podílela se i na komunikaci kampaně Jaroslava Bašty před prezidentskými volbami v roce 2023. V SPD skončila po šesti letech koncem června 2024. Později pracovala pro hnutí Přísaha a od března 2025 byla mluvčí nyní vládních Motoristů.

Ministerstvo kultury od letošního ledna podle schválené systemizace zrušilo celkově 18 míst, z toho 12 neobsazených a šest obsazených. Vznikla tři nová místa, takže celkově se počet míst snížil o 15.

Návrh státního rozpočtu pro letošní rok počítá u ministerstva kultury s výdaji 17,6 miliardy korun. Je to asi o 1,17 miliardy korun méně oproti návrhu, který v září poslala poslancům minulá vláda. Méně peněz mají dostat především příspěvkové organizace ministerstva, živá kultura a obnova kulturních památek.

Letos ministerstvo kultury nemůže počítat se zdroji z Národního plánu obnovy, který skončil loni. Díky němu v roce 2025 resort hospodařil s dosud rekordní částkou 21,52 miliardy korun. Vládou Andreje Babiše (ANO) schválený návrh pro letošní rok je tedy u ministerstva kultury oproti loňsku nižší asi o 3,9 miliardy korun.

