Šťastná, která je manželkou ministra pro sport, prevenci a zdraví Borise Šťastného (Motoristé), byla dlouholetou mluvčí hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD). Podílela se i na komunikaci kampaně Jaroslava Bašty před prezidentskými volbami v roce 2023. V SPD skončila po šesti letech koncem června 2024. Později pracovala pro hnutí Přísaha a od března 2025 byla mluvčí nyní vládních Motoristů.
Ministerstvo kultury od letošního ledna podle schválené systemizace zrušilo celkově 18 míst, z toho 12 neobsazených a šest obsazených. Vznikla tři nová místa, takže celkově se počet míst snížil o 15.
Návrh státního rozpočtu pro letošní rok počítá u ministerstva kultury s výdaji 17,6 miliardy korun. Je to asi o 1,17 miliardy korun méně oproti návrhu, který v září poslala poslancům minulá vláda. Méně peněz mají dostat především příspěvkové organizace ministerstva, živá kultura a obnova kulturních památek.
Letos ministerstvo kultury nemůže počítat se zdroji z Národního plánu obnovy, který skončil loni. Díky němu v roce 2025 resort hospodařil s dosud rekordní částkou 21,52 miliardy korun. Vládou Andreje Babiše (ANO) schválený návrh pro letošní rok je tedy u ministerstva kultury oproti loňsku nižší asi o 3,9 miliardy korun.