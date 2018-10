Referendum? Pro musí být čtvrtina všech voličů, ale žádné hlasování o EU, upozorňuje exministryně

PRAHA Žádné vystupování z EU, žádné rušení Senátu, žádné změny Ústavy. Takto mají znít doporučení příslušné sněmovní komise, jak by měl vypadat návrh zákona o celostátním referendu. Komise tuto středu končí svou práci. Podle její předsedkyně Kateřiny Valachové by Poslanecká sněmovna zákon o plebiscitu ráda přijala ještě v tomto volebním období.

V historii tuzemské politiky nevládla vůči referendu tak příznivá atmosféra jako v současnosti. Do Poslanecké sněmovny v tomto volebním období doputovaly hned tři návrhy, za jakých okolností lze plebiscit uspořádat.

Tuto středu završuje diskusi na toto téma sněmovní Stálá komise pro Ústavu České republiky. Shodnout se má na základních parametrech referenda, aby je mohla poslancům doporučit k zapracování do legislativního návrhu.

„V žádném případě by referendum nemělo měnit naše mezinárodní závazky. Stejně tak výslovně zapovídá jakýmkoliv způsobem měnit Ústavu,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz ke stávajícímu postoji komise její předsedkyně Kateřina Valachová.

Lidovky.cz: Proč Česká republika potřebuje zákon o celostátním referendu, k čemu je podle vás plebiscit dobrý?

ČSSD i já na to nahlížíme tak, že Ústava s referendem počítá. V našem pojetí referendum představuje zvýšení účasti lidí na věcech veřejných a více slyšení vůle lidí k různým otázkám, což k demokracii patří. V žádném případě by však referendum nemělo zbořit zastupitelskou demokracii ani ponížit důležitost Sněmovny či Senátu jako zástupců lidu.

Lidovky.cz: Jsou k některým otázkám kompetentnější vyjádřit se lidé než politici?

Nedefinovala bych to jako kompetentnější. Ale z hlediska kvality demokracie je jenom dobře, pokud lidé k některým otázkám, které vidí jako naléhavé, seberou potřebný počet podpisů a chtějí, aby se k nim mohli všichni oprávnění voliči vyjádřit. Tím dají Poslanecké sněmovně signál, aby konala, nebo naopak nekonala. Je to něco, s čím naše Ústava počítá.

Valachové komise Stálá komise pro Ústavu České republiky vstupuje do procesu přípravy zákonů vždy, pokud jde o legislativu, v jejímž důsledku by se měnila Ústava. Zákon o referendu je takový případ. Závěry komise nejsou pro poslance závazné, ale doporučující.

Předsedkyní komise je Kateřina Valachová (ČSSD), která se do Poslanecké sněmovny dostala po posledních volbách loni na podzim.

V minulém volebním období byla po dva roky ministryně školství, rezignovala loni na jaře po zásahu policie kvůli sportovním dotacím. Kriminalisté tehdy zatkli její náměstkyni Simonu Kratochvílovou.

Lidovky.cz: Jakou úlohu v přípravě návrhu zákona o referendu má sněmovní Stálá komise pro Ústavu České republiky, co je jejím úkolem?

Stálá komise má za úkol se profesně a nadstranicky vyjadřovat ke změnám Ústavy a činit taková doporučení sněmovně, která na jednu stranu respektují náš ústavní systém, na druhou stranu naplňují Ústavu tam, kde zatím naplněna není. To je případ právě zákona o celostátním referendu. Máme činit tak, abychom směřovali v Poslanecké sněmovně k nalezení ústavní většiny, tedy 120 hlasů pro legislativní návrh, a vedle toho komunikovat se stálou senátní komisí pro Ústavu.

Lidovky.cz: Pro svou potřebu vychází komise z návrhu zákona o referendu tak, jak ho předložila ČSSD. Jak s touto předlohou komise pracovala?

Komise po velkých diskusích došla k tomu, že Ústava referendum sice předpokládá, i většina stran zastoupených ve sněmovně včetně ČSSD tuto možnost voličům slibovala, ale na druhou stranu nikdo nechce rozbít stávající systém parlamentní republiky.

Lidovky.cz: Co to znamená v praxi, o čem by se tedy podle názoru komise nemělo v referendu hlasovat?

Výslovně je zapovězeno hlasovat o vystoupení naší země z takových celků, jako je EU či NATO. V žádném případě by referendum nemělo měnit naše mezinárodní závazky. Stejně tak se výslovně zapovídá jakýmkoliv způsobem měnit Ústavu. Nemělo by se tedy hlasovat o tom, jestli má existovat Senát, kolikastupňová má být soustava soudů a podobně. V tomto ohledu poslanci a poslankyně komise prozatím došli, dá se říct, ke zpřísnění původního návrhu.

Lidovky.cz: V čem ještě by se návrh ČSSD podle závěrů komise měl změnit?

Úpravy směřují také k tomu, že by se snížil počet iniciátorů referenda z původních 800 tisíc. Zároveň by se usnadnila závaznost referenda z původního požadavku nadpoloviční většiny všech voličů, tedy že se ho musí zúčastnit nadpoloviční většina voličů a z nich nadpoloviční většina musí hlasovat pro návrh.

‚Senát je striktní, referendum odmítá‘

Lidovky.cz: Kolik podpisů by mělo být nutných pro vyvolání referenda a za jakých okolností by se jeho výsledek stal závazným?

V souvislosti s nutným počtem iniciátorů se shoda v komisi pohybuje v rozmezí 450 až 500 tisíc podpisů. Aby výsledek referenda byl závazný, nadpoloviční většina hlasujících musí hlasovat pro a tato většina současně musí představovat alespoň 25 procent oprávněných voličů v referendu hlasovat.

Lidovky.cz: Komise tento čtvrtek svou misi končí, má vyslovit svá doporučení, o nichž jste mluvila. Co bude dál?

Stálá komise se ve čtvrtek má vyjádřit k úpravám sociálně-demokratického návrhu v tom smyslu, jestli ho doporučuje ústavně-právnímu výboru ke schválení. To je přitom věc, ke které měsíce směřujeme. Předpokládám tedy, že se na těchto změnách shodneme. Poté bude věc svým obvyklým postupem projednávat Sněmovna. To znamená bude jednat ústavně-právní výbor, následně plénum sněmovny a pak by měl jít návrh zákona do druhého čtení.

Lidovky.cz: Cítíte v Poslanecké sněmovně vůli zákon o celostátním referendu prosadit?

Taková politická vůle v Poslanecké sněmovna podle mého soudu je, tedy najít formu referenda, které bude respektovat parlamentní a republikové uspořádání a současně naplní Ústavu. Domnívám se, že existuje i sto dvacet hlasů, které jsou schopny zákon o referendu odhlasovat. Na změně Ústavy se ale musí shodnout obě komory parlamentu. Senát je zatím velmi striktní, odmítá referendum. Nicméně uvidíme, jak zareaguje na finální změny ze strany sněmovny. Proti původním představám SPD nebo komunistů aktuální forma návrhu referenda rozhodně mnohem více respektuje naše parlamentní uspořádání.

Lidovky.cz: Předpokládáte, že se zákon podaří přijmout ještě v tomto volebním období?

Před několika týdny proběhla politická jednání a určitě je ambicí většiny politických stran shodu nalézt a učinit ji ještě v tomto funkčním období sněmovny. Současně si ale všichni uvědomují skutečnost, že druhá komora parlamentu není v podstatě žádným změnám Ústavy nakloněná. Řada politických stran, které v Senátu posílily, v kampani vylučovaly jakékoliv změny v Ústavě.

Lidovky.cz: Komise pracovala s návrhem zákona o celostátním referendu z dílny ČSSD, ve Sněmovně přitom leží ještě návrhy KSČM a SPD. V čem se liší?

Liší se absolutně. Sociálně-demokratický vychází z předchozích vládních návrhů, jak je dříve předložila bývalá koalice ČSSD, ANO a KDU-ČSL. Návrh SPD v podstatě umožňuje hlasovat v referendu úplně o všem včetně mezinárodních smluv, Ústavy či odvolávání politiků. Neobsahuje žádné limity pro to, kolik lidí má referendum vyvolat nebo za jakých podmínek má být závazné. Z hlediska možnosti schválení je nedostatečně připravený. Co se týká komunistického návrhu, ten naopak vychází z jiné myšlenky. Z hlediska změny Ústavy je minimalistický a detaily si představuje tak, že by je řešil prováděcí zákon. Ten ovšem není připraven.