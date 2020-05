RegioJet obnoví autobusové spojení do Německa, brzy i do Vídně nebo na Slovensko

Brno Soukromý dopravce RegioJet obnoví od středy provoz autobusových linek z Prahy do Drážďan a do Berlína. Co nejdříve chce také obnovit spojení do Vídně. Zatím předpokládá, že by od pondělí 18. května navazoval v Brně autobus na vlak od Prahy. Zatím však nejsou zcela jasné informace, jak bude vypadat odbavení na rakouské straně hranice, uvedl dnes v tiskové zprávě mluvčí RegioJetu Aleš Ondrůj.

Spoje na Slovensko budou obnovené, až tamější vláda zruší zákaz přeshraniční dopravy. Co se znovu otevírá a co se kde (ne)smí? Přinášíme výčet změn ve vládních restrikcích Vlaky do Rakouska budou obnovené podle vývoje poptávky. „Náběh spojů bude postupný, poptávku budeme sledovat. Cílem je samozřejmě otevřít co nejdříve i vlakové spojení,“ uvedl Ondrůj. V posledních dnech zájem o cestování rychle roste. „Aktuálně máme v provozu zhruba 60 procent vlakových spojů a ve špičkách budeme přidávat od tohoto týdne další spoje. Rozšíříme tak spojení ve čtvrtek, v pátek a v neděli jak z Prahy na Ostravsko, tak mezi Prahou a Brnem. Ve špičkových dnech by například v odpolední špičce měl být již v provozu téměř plný rozsah spojení,“ řekl Ondrůj. Posílené jsou už i autobusové spoje na klíčových linkách. V minulých dnech společnost spustila prodej jízdenek na léto, k dispozici jsou jízdenky až do 5. září. „Vidíme velmi silný nárůst zájmu o cestování v létě. Rezervace si dělají jednotlivci i skupiny,“ řekl Ondrůj. Přeshraniční spoje byly zakázené od poloviny března kvůli tomu, aby se zamezilo šíření nemoci covid-19.