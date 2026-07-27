Registrace aut bude možná bez návštěvy úřadů, návrh projedná vláda

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  7:32aktualizováno  7:32
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Ministr dopravy Ivan Bednárik přichází na jednání vlády. (20. července 2026)

Ministr dopravy Ivan Bednárik přichází na jednání vlády. (20. července 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

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Změnu zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích má na programu vláda Andreje Babiše. Novela, kterou předkládá ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD), umožní převody vozidel bez návštěvy úřadů nebo doručování registračních značek a osvědčení o registraci do výdejních boxů a výdejen.

Novela počítá i s přenositelností registračních značek a automatickým vyřazením z provozu ukradených aut.

Novelou zákona o účetnictví chce vláda snížit počet firem, které musejí zpracovávat nefinanční výkazy o ekologických a společenských dopadech svého podnikání.

Ministři projednají také změnu katalogu prací, která by umožnila ve veřejném sektoru působit takzvaným peer pracovníkům s osobní zkušeností se zvládáním náročné životní situace. Poskytovali by podporu lidem se závislostmi, duševním onemocněním, po propuštění z vězení či v krizi.

Vláda nejspíš odmítne návrh opoziční KDU-ČSL na rozšíření zákazu prodeje ve větších obchodech na další svátky. Negativně se nejspíš postaví i k návrhu poslanců STAN, kteří chtějí zrušit daňovou slevu na manžela či manželku s nízkými příjmy a zvýšit daňové zvýhodnění na děti.

Vláda se v pondělí sejde na posledním jednání před svými dvoutýdenními prázdninami, další schůzi má na programu 17. srpna.

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