Registrace aut bude možná bez návštěvy úřadů, návrh projedná vláda

Novela počítá i s přenositelností registračních značek a automatickým vyřazením z provozu ukradených aut.
Novelou zákona o účetnictví chce vláda snížit počet firem, které musejí zpracovávat nefinanční výkazy o ekologických a společenských dopadech svého podnikání.
Ministři projednají také změnu katalogu prací, která by umožnila ve veřejném sektoru působit takzvaným peer pracovníkům s osobní zkušeností se zvládáním náročné životní situace. Poskytovali by podporu lidem se závislostmi, duševním onemocněním, po propuštění z vězení či v krizi.
Vláda nejspíš odmítne návrh opoziční KDU-ČSL na rozšíření zákazu prodeje ve větších obchodech na další svátky. Negativně se nejspíš postaví i k návrhu poslanců STAN, kteří chtějí zrušit daňovou slevu na manžela či manželku s nízkými příjmy a zvýšit daňové zvýhodnění na děti.
Vláda se v pondělí sejde na posledním jednání před svými dvoutýdenními prázdninami, další schůzi má na programu 17. srpna.