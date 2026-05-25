Regulace cen pohonných hmot bude pokračovat i v červnu, rozhodla vláda

  12:48aktualizováno  12:55
Regulace cen pohonných hmot bude v Česku pokračovat i v červnu. Návrh ministerstva financí schválila vláda. „Vláda na návrh ministerstva financí rozhodla, že nižší daně na naftu a regulace marží budou pokračovat i v červnu,“ uvedla v průběhu jednání vlády na sociální síti X ministryně financí Alena Schillerová.

„Nejen, že řidiči nadále ušetří až 400 Kč na plné nádrži, ale držíme při zemi i celkovou inflaci. A důkaz, že to funguje? Už jen ve dvou zemích je nafta levnější než v Česku,“ uvedla Schillerová.

Ceny pohonných hmot začaly rychle růst poté, co zdražila ropa na světových trzích, když Izrael a USA 28. února zaútočily na Írán.

Vláda následně v dubnu rozhodla o cenové regulaci. Původně opatření mělo platit do konce dubna, kabinet ale schválil jeho prodloužení na květen a nyní i na červen.

Zatímco v minulosti se stanovení cenových stropů opíralo o opatření obecné povahy, nově je vydáno na základě nařízení vlády, které má vyšší právní sílu.

Ministerstvo financí stanovuje cenové stropy na základě klouzavého třídenního průměru velkoobchodních cen. Provozovatelé čerpacích stanic mohou uplatnit marži ve výši maximálně tří korun na litr paliva.

Vláda zároveň kvůli zdražování paliv rozhodla v dubnu o dočasném snížení spotřební daně na naftu z původních 9,95 koruny za litr na 8,011 koruny za litr. U benzinu se spotřební daň nezměnila, nadále činí 12,84 koruny za litr.

