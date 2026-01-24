Řehka by udělal lépe, kdyby mlčel, řekl Babiš. L-159 pro Ukrajinu nebudou

„Žádné L-159 není a nebude. Je to uzavřená věc,“ odmítl Babiš jakékoli další diskuse o možném prodeji letadel L-159 na Ukrajinu.
Není podle něj možné, aby Řehka dělal hlupáka z ministra obrany Jaromíra Zůny, který řekl, že armáda ta letadla potřebuje. „On by se měl zařadit, měl by vědět, kam patří. Nevím, proč pan Řehka vystupuje proti svému ministrovi, to není normální přece,“ prohlásil premiér o Řehkovi.
Prezident Petr Pavel už podle Babiše vede kampaň. Pavel při cestě na Ukrajinu podpořil, že by Česko mohlo Ukrajině, která se brání agresorovi z Ruska, čtyři letouny L-159 prodat. Za možné to považuje i náčelník generálního štábu české armády Karel Řehka.
Vláda je ale proti, kategoricky to odmítá SPD. „Chápu, že pan prezident je už v kampani. Nechci čerpat energii na nějaké spory. Chci čerpat energii pro plnění našeho programu,“ řekl na sněmu svého hnutí ANO Babiš.