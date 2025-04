Další tři lidé mají povýšit do hodnosti generálmajora a dva do hodnosti brigádního generála. Vyplývá to z návrhů, který v úterý kabinet schválil. Prezident bude nové generály tradičně jmenovat u příležitosti Dne vítězství 8. května.

Řehka by měl jmenováním získat nejvyšší generálskou hodnost v české armádě. Ministryně obrany Jana Černochová už na konci března řekla, že vládě navrhne na generály povýšit osm lidí, dva do hodnosti brigádního generála a šest do vyšších hodností.

Generálmajorem by se měli stát zástupce Vlčka Jaroslav Míka, ředitel sekce rozvoje sil ministerstva obrany Petr Milčický a velitel pozemních sil české armády Josef Trojánek. Do hodnosti brigádního generála by měli povýšit zástupce náčelníka Vojenské policie Pavel Huták a zástupce Milčického David Schreier.

Dalším dvěma vojákům by měl prezident na návrh vlády hodnost brigádního generála propůjčit. Získat ji má rektor Univerzity obrany Jan Farlík a přidělenec obrany ČR ve Spojených státech Martin Sikora.

Důvodem propůjčení hodnosti je podle návrhu jejich jmenování do konkrétních, časově omezených, funkcí, kde je tato hodnost vyžadována. Farlík byl na propůjčení navržen na základě zvolení a jmenování rektorem, Sikora kvůli vyslání na zahraniční pracoviště.

Prezident povyšuje do generálských hodností vojáky, policisty či hasiče dvakrát ročně, a to na den vzniku samostatného Československa 28. října a 8. května u příležitosti Dne vítězství.