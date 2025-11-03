Karel Řehka příští rok skončí v čele armády

  16:36aktualizováno  16:36
Náčelník generálního štábu Karel Řehka má během několika měsíců skončit ve funkci, konec jeho služebního poměru je stanovený na 31. srpna 2026, píše web Aktuálně.cz. „Po čtyřech letech mu končí kontrakt a nechce ho prodlužovat,“ cituje server jednoho z vysoce postavených úředníků ministerstva obrany.
Na zahájení Velitelského shromáždění náčelníka Generálního štábu AČR promluvil náčelník generálního štábu Karel Řehka. (26. listopadu 2024) | foto: ČTK

Padesátiletý Karel Řehka v čele armády působí od 1. července 2022. Čtyři roky je obvyklá délka vykonávání funkce náčelníka generálního štábu. Předtím vedl Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost a velel elitní 601. skupině speciálních sil.

Karel Řehka dostal od prezidenta Petra Pavla letos 28. října Medaili za zásluhy, což je pro stále aktivního vojáka nezvyklé.

Oficiálním důvodem pro udělení medaile byla podle Hradu Řehkova „vytrvalost a rozhodnost, která zastává stěžejní úlohu v zajišťování bezpečnosti naší země, za zásluhy o stát v oblasti obrany.“ A to zejména v době války na Ukrajině.

Vyznamenání pro Řehku z rukou Petra Pavla web Aktuálně.cz čte jako poděkování za jeho služby na konci jeho působení v roli náčelníka generálního štábu. Sám Petr Pavel šéfoval armádě ještě o rok méně, než tomu má být u Řehky. Řehkův předchůdce Aleš Opata byl ve funkci od roku 2018 do roku 2022.

