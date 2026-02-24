V posledních letech skončila éra bezstarostnosti a iluze, že bezpečnost je zadarmo, řekl Řehka. Česká armáda pak podle něj přestala předstírat, že je vše v pořádku a začala se připravovat na nejhorší možný scénář. Varoval i před snižováním výdajů na obranu.
V projevu na shromáždění, kterého se s největší pravděpodobností ve funkci náčelníka generálního štábu zúčastnil naposledy, vyzval vojáky, aby dávali nezkreslená a upřímná doporučení politickému vedení země. Vláda podle něj musí přijímat rizika vědomě.
Řekl také, že bezpečnostní situace není jednoduchá a v dohledné době se nebude zlepšovat. Zopakoval, že Evropa musí převzít odpovědnost za svou bezpečnost.
V den čtvrtého výročí války na Ukrajině Řehka část projevu věnoval konfliktu, který už se podle něj délkou i utrpením vyrovná například první světové válce. „Je nad slunce jasné, kdo je agresor a kdo oběť,“ podotkl. Přesto je podle něj možné sledovat polemiky o vině a nevině.
Řehka rekapituloval také pokračování v modernizaci armády. „Ty miliardy, které to naše spoluobčany stálo, nebyly utraceny za hračky pro vojáky. Byly investovány do odstrašení a obrany, do naší budoucí prosperity a bezpečí,“ řekl. V důsledku dlouhodobého zanedbání obrany a vnitřního dluhu je dnes potřeba investovat více, aby dosáhlo požadovaných schopností, dodal.
Snížení výdajů neohrozí modernizaci, tvrdí Zůna
Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) se velitelského shromáždění zúčastnil ve své nové roli poprvé. Zdůraznil, že bezpečnost země nelze posuzovat pouze podle podílu výdajů na obranu vůči HDP. Rozhodujícím obdobím pro financování obrany podle něj budou roky 2027 až 2031.
„Naše vláda je přesvědčena, že bezpečnost státu se neměří v procentech HDP, ale skutečnými obrannými schopnostmi, jejichž dosažení je podpořeno odpovídající mírou výdajů na obranu,“ řekl Zůna. Snížení výdajů v rozpočtu podle něj neohrozí žádné modernizační projekty armády.
Sněmovní výbor pro obranu minulý týden dolní komoře doporučil schválit rozpočet ministerstva obrany na letošní rok. Podle návrhu by měl úřad hospodařit se 154,79 miliardy korun. Původní návrh vlády Petra Fialy (ODS) chtěl pro ministerstvo vyčlenit o 21 miliard více, 175,79 miliardy korun. Prezident Petr Pavel poté označil snižování výdajů v současné době za nezodpovědné.
Zůna vyjmenoval klíčové priority
Zůna v úterý řekl, že pokud je požadavkem naplnit politickou vojenskou ambici České republiky, tedy její závazky vůči spojencům, je nutné nejdříve uvést proces výstavby armády do rovnováhy v podmínkách budoucího vývoje.
Podstatné je podle Zůny položit důraz ve výstavbě armády na principy, nikoliv účely.
Česko podle Zůny vycházelo vždy ze závěru, že úspěšnost výstavby armády je podmíněna schopností transformovat generální štáb Armády České republiky na strategický stupeň velení a řízení. „V tom mezi námi byla vždycky shoda,“ uvedl.
Vypracování nové koncepce v dnešní složité době se podle ministra stane testem toho, jak je vrcholové velení armády způsobilé ji koncepčně budovat.
Prioritou podle Zůny bude doplňování armády kompetentním a motivovaným personálem v požadované struktuře specializací a počtech a zlepšení podmínek kvality života a služby vojáků.
Za bezpečnostní priority státu Zůna označil revizi krizové legislativy, rozvoj protivzdušné obrany a ochrana obyvatelstva a kritické infrastruktury.