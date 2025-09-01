Napojením odstavených ramen k Dyji chtějí vodohospodáři zabránit jejich vysychání a úhynu vodních živočichů. Zároveň se zpomalí odtok vody z krajiny, a zmírní se tak dopady sucha.
Dyji se v 70. a 80. letech minulého století nevyhnulo tehdy obvyklé napřimování toku. V krajině však zkrácený tok nežádoucím způsobem urychluje odtok vody. „Hlavním cílem tohoto projektu je prodloužení řeky Dyje o 1,1 kilometru a zavedení revitalizačních opatření na dalším, 1,6 km dlouhém úseku řeky na hranici s Rakouskem,“ uvedl David Veselý z Povodí Moravy, který v projektu zastupuje českého správce toku.
Dvě nevyužívaná ramena s označením D20 a D21 se propojí s Dyjí na českém území v lokalitě Pohansko. Rameno D20 se napojí na řeku na obou svých koncích, Dyje tak bude protékat pouze napojeným ramenem. Rameno označené D21 vodohospodáři napojí jen na jeho dolním konci a bude fungovat jako slepé říční rameno.
Opatření kvůli hranici s Rakouskem
Třetí rameno s označením D13 se oboustranně napojí na Dyji v místech, kde řeka tvoří státní hranici s Rakouskem.
„Hranice vede středem řeky a změna jejího toku by tedy znamenala i změnu státní hranice. Do původního koryta tak bude vložen jen rozdělovací objekt, rozdělení průtoku vedení státní hranice neovlivní. Stávající koryto řeky bude tedy zachováno a bude podporována jeho samovolná revitalizace. I tak ale bude převážná část průtoku nasměrována do napojeného ramene,“ přiblížil Veselý.
Napojení dvou ramen na Pohansku je spolufinancováno z Národního plánu obnovy a vyjde na 13,2 milionu korun. Napojení třetího ramene bude spolufinancováno z programu Interreg AT-CZ, na kterém se podílí rakouská společnost pro správu toků viadonau a český správce toku Povodí Moravy, a vyjde na 15,7 milionu korun.
Stavební práce začaly v polovině srpna a hotovo by mělo být v lednu příštího roku. Návrat odstavených ramen řece Dyji není první akcí na tomto úseku. Vodohospodáři už dříve napojili nejdříve tři a pak další čtyři ramena.
„Aktuální etapa navazuje na předchozí rozsáhlou přeshraniční spolupráci. Spolu se současným projektem bude dokončena komplexní revitalizace na celkem 22 kilometrů dlouhém úseku řeky Dyje,“ sdělil generální ředitel Povodí Moravy David Fína.