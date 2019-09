‚Reklamní kampaň’ bez akreditace? Školy si Abecedu peněz od České spořitelny chválí

PRAHA Projekt Abeceda peněz učí školáky, jak fungují peníze a jak s nimi lépe hospodařit. Česká spořitelna tuto vzdělávací kampaň rozjela na jaře roku 2017 a pyšnila se akreditací od Ministerstva školství. Později se však ukázalo, že samotný projekt akreditován není a banka označení musela stáhnout. Většině škol to ale nevadí a program zaměřený na finanční gramotnost dětí si chválí. Odpůrci kritizují, že jde o reklamní kampaň.

„Akreditován je seminář, v jehož rámci se učitelé a školy zapojené do Abecedy peněz dozví, jak vyučovat děti finanční gramotnost,“ řekl pro server Lidovky.cz mluvčí České spořitelny Filip Hrubý. Cílem semináře pro učitele uskutečněného společností Generation Europe je seznámit pedagogy s různými nástroji pro výuku finanční gramotnosti, mezi které patří i Abeceda peněz. „Celodenní seminář má akreditaci, ale projekt jako takový akreditován není,“ vysvětluje Hrubý, proč došlo k chybnému označení.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) se neoprávněným označením pro akreditaci začalo zabývat v červnu. Když vyšlo najevo, že největší banka v České republice používá chybnou formulaci „projekt s akreditací“, Česká spořitelna se omluvila. Zároveň se zavázala k tomu, že v prvním pololetí školního roku 2019/2020 již nebude logo s touto zavádějící informací v propagačních materiálech týkajících se finančního vzdělávaní dětí a žáků používat. „Uvedený projekt nikdy neměl a nemá akreditaci MŠMT,“ konstatovala pro server Lidovky.cz mluvčí ministerstva Aneta Lednová. Česká spořitelna uváděla mylnou informaci i na svých webových stránkách, chybnou formulaci po urgenci ze strany úřadu smazala.



Školy akreditaci neřeší

Abecedou peněz od jara 2017 prošlo zhruba 20 000 dětí na 200 školách po celé České republice. I když Česká spořitelna označení „projekt s akreditací“ ze svých reklamních letáků smazala, některé školy neví, že projekt akreditován není. „Netuším, že Abeceda peněz nemá akreditaci. Ale i přesto to nevidím jako překážku, s programem jsme spokojeni,“ říká ředitel Základní školy Dolní Počernice Jiří Schwarz. Stejný postoj s ním sdílí i Základní škola Helsinská z Olomouce, Základní škola Vajgar z Jindřichova Hradce nebo pražská Základní škola Lupáčova, které server Lidovky.cz oslovil. Ředitelka harrachovské základní školy Helena Stříbrná uvedla, že si je vědoma toho, že projekt Abeceda peněz není akreditován. Jako problém to ale také nevidí.



„Akreditace sice může být příslibem určité kvality, ale není její stoprocentní zárukou. Abeceda peněz, tak, jak je postavena, splnila přesně to, co jsme od projektu očekávali,“ tvrdí ředitel Základní školy Partyzánská z České Lípy Karel Minařík. Podle ředitele ZŠ Helsinská Jaroslava Hály akreditace nehraje v procesu rozhodování roli. „Kdyby projekt platila škola, tak je akreditace potřeba. Abecedu peněz platí Česká spořitelna,“ tvrdí Hála.



Propagace České spořitelny

Odpůrci projektu České spořitelně vytýkají míru propagace své firmy. I to je důvodem, proč některé školy projekt zaměřený na finanční gramotnost dětí odmítají. „Nevadí mi, že projekt nemá akreditaci, mam jiné pochybnosti,“ říká ředitel Základní školy Rudná Pavel Kasal. Česká spořitelna vzdělávací instituci projekt Abeceda peněz představí a vedení školy společně s třídním učitelem rozhodne, zda se do akce zaměřené na finanční gramotnost zapojí, či nikoliv.

„Na začátku školního roku učitel rodiče s projektem seznámí. Rodiče mají samozřejmě právo odmítnout program a jejich dítě bude z akce vyškrtnuto,“ vysvětluje Hrubý. Pokud rodič se zapojením svého dítěte nesouhlasí, je na škole, jaký náhradní individuální program žákovi zařídí.



Právě rodiče, kteří odmítají, aby se jejich dítě akce zúčastnilo, vnímají projekt jako marketingový tah České spořitelny. Matka žáka čtvrté třídy ze Základní školy Hroznová podle výpovědi pro server A2larm nesouhlasila s tím, aby se její syn projektu zúčastnil. Škola tak bude muset dítěti vytvořit náhradní plán. „Dítě je z projektu vyřazeno, maminka má na to právo,“ říká zástupkyně ředitele brněnské základní školy Jarmila Holásková. Zástupkyně uvedla, že žádný jiný rodič si na projekt nestěžoval. Všechny ostatní školy, které server Lidovky.cz oslovil, se nesetkaly s neochotou rodičů své dítě do akce zapojit.



KB a ČSOB nejsou pozadu

Česká spořitelna není jedinou bankou, která se snaží v České republice zvyšovat finanční gramotnost dětí. ČSOB od roku 2016 vede na základních a středních školách projekt Finanční vzdělávání ČSOB pro školy. „Je to náš velký projekt, při kterém naši zaměstnanci chodí do škol a učí děti finanční gramotnosti,“ říká mluvčí banky Patrik Madle. Komerční banka se nezaměřuje jen na děti, ale cílí i na starší věkové skupiny. „Sami aktivně nově letos na podzim zahajujeme vlastní projekt zaměřený na posílení finančního vzdělání u seniorů s názvem Senioři na pobočkách,“ uvadí tiskový mluvčí Komerční banky Pavel Zúbek a dodáva, že banka se zapojujeme do projektu České bankovní asociace Bankéři do škol.

Letošní Abeceda peněz je druhým ročníkem projektu. Na jaře 2017 Česká spořitelna odstartovala pilotní projekt a ve školním roce 2018/2019 začal první oficiální ročník. Projekt probíhá celé pololetí a je součástí výuky. Děti v rámci projektu založí fiktivní firmu, vymyslí si předmět podnikání a rozdělí si pozice ve společnosti.



Na začátku pololetí žáci dostanou od České spořitelny tři tisíce korun jako vstupní kapitál pro jejich podnikání, v prvním ročníku peníze vracet nemusely, v letošním už musí. „Během minulého školního roku byly děti motivovány tím, že půjčku musí splatit, my jsme jim až na konci roku řekli, že nemusí. Chtěli jsme otestovat, že děti budou schopny půjčku z vydělaných peněz vrátit,“ vysvětluje Hrubý. Celý projekt vrcholí jarmarkem, na kterém děti prodávají produkty své firmy s cílem vydělat peníze a vrátit půjčku.