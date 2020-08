Reklamu u Nuselského mostu nahradila plachta s Miladou Horákovou. Podle Hřiba jde o zneužití političčina odkazu

Praha Na dům v ulici Boženy Němcové, ze kterého minulý týden zmizela velkoplošná reklama, provozovatel umístil plachtu s fotografií Milady Horákové a nápisem „Zavražděna komunisty“. Předseda Svazu provozovatelů venkovní reklamy (SPVR) Marek Pavlas uvedl, že jde o kritiku města za nedostatečnou komunikaci města s provozovateli reklamy a používání dvojího metru.

Plakáty s Horákovou podle něj byly při nedávném výročí její popravy vyvěšeny i tam, kde to není povoleno. Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) vyvěšení plachty odsoudil jako zneužití odkazu popravené političky v reklamní válce proti městu.

Reklama na firmu Samsung z domu zmizela minulý týden z popudu samotné firmy. Mluvčí Samsungu David Sahula uvedl, že důvodem bylo rozhodnutí soudu, který reklamní plochu označil za nelegální. Samsung reklamní plochu nicméně nevlastní. Odstranit ji nařídil soud vlastníkovi jednoho z domů, firmě Jizera Invest. Na soud se obrátil autor budovy, neboť podle něj bylo zasaženo do jeho autorských práv. Kromě toho je u Nuselského mostu umístěna také velkoformátová obrazovka.

Plakát s Miladou Horákovou, popravenou komunisty v červnu 1950 na základě vykonstruovaného procesu, nebyl podle Pavlase vybrán náhodou. „Tato akce ze strany provozovatele venkovního poutače, při veškerém respektu vůči osobě Milady Horákové, má za účel poukázat na používání tzv. dvojího metru při výkladu a aplikaci zákona a zejména na problematičnost přisvojení si role arbitra v mediálně vytvořeném sporu, namísto férové komunikace,“ uvedl.

Odsuzuji zneužití odkazu Milady Horákové v reklamní válce proti městu. Všichni asi tušíme, kdo má tyto naschvály na svědomí. Autoři původní kampaně to nejsou. Plachta na domě nemá co dělat. Hned jsme na místo poslali strážníky a řešíme to. Nenecháme si tyto nekalé praktiky líbit. pic.twitter.com/RZwdEeBxnz — Zdeněk Hřib (@ZdenekHrib) August 11, 2020

Plakáty s Horákovou byly při nedávném výročí 70 let od její popravy podle Pavlase po Praze vyvěšeny i tam, kde to zcela jistě povoleno není, například na budově Národního muzea. „Když ani v těchto historicky velmi exponovaných lokalitách připomínka Milady Horákové nevadila, bylo by velmi zarážející, kdyby současný poutač měl být taky odstraněn,“ míní.

Akce má za cíl kritiku zástupců vedení města, kteří podle jeho názoru zvolili „dosti nátlakovou strategii vůči klientům, která je v konečném důsledku škodlivá a poškozující“. Nikdo z magistrátu podle Pavlase žádného z členů SPVR nekontaktoval s tím, že plocha se užívá nelegálně. „Namísto toho se někteří představitelé města obracejí s touto nepravdivou rétorikou přímo na reklamní zadavatele. Reklamní plocha v ulici Boženy Němcové se totiž velmi pravděpodobně nenachází na území, ve kterém je velkoplošná reklama zakázána, nebo je to minimálně nejasné, jestli se v něm nachází,“ uvedl.

