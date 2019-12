Rekonstrukce stanice metra Nádraží Holešovice se zamotává. Na partnera projektu totiž nebyl tendr

Praha Modernizace stanice metra Nádraží Holešovice přitahuje pozornost. A to nejen developerů a pražských politiků. Ve hře jsou totiž desítky tisíc metrů čtverečních podlažních ploch v lukrativní lokalitě metropole. O případ se zajímá policie. LN nyní zjistily pozoruhodný detail.

Kvůli modernizaci stanice metra a rozvoji území v oblasti Holešovice-Bubny-Zátory v Praze 7 vznikl už v minulé pražské radě nápad na vytvoření projektu partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP projekt). Letos v září pražský dopravní podnik oznámil záměr vzniku nové společnosti na rekonstrukci stanice, v níž by městská firma vlastnila menšinový podíl akcií.

Většinová kontrola by připadla společnosti Nové Holešovice Development, která byla v minulosti kritizována pro ne zcela jasnou strukturu. A co je důležité: na partnera projektu nebyl tendr. To se nelíbí koaličním politikům v radě ani developerské skupině CPI Group.

Náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha sobě) tvrdí, že soutěž na partnera nemohla proběhnout, protože město nevlastní potřebné pozemky. Ty mají soukromníci. Jenže LN zjistily, že to je pravda jen částečná. Při bližším pohledu na územní studii, kterou pro město připravila studia Thomas Müller Ivan Reimann Architekten a Pelčák a partner architekti, je situace jiná. V bezprostředním okolí výstupu z metra Nádraží Holešovice – severní vestibul nejsou soukromí vlastníci. Pod komplexem budov, jež mají vyrůst nad stanicí, drží většinu pozemků dopravní podnik. Dalšími vlastníky jsou České dráhy a Správa železniční dopravní cesty, což jsou obě státní organizace.

Teprve opodál, pod druhým komplexem budov, kde není vestibul metra, je více soukromých vlastníků. Projekt by tedy teoreticky rozdělit šel. Pak vyvstává otázka, proč nebyla vypsaná soutěž na první etapu projektu a rekonstrukci vestibulu metra.

Náměstek Scheinherr odpověděl, že nápad na spojení dvou komplexů budov do jednoho PPP projektu vzešel z připomínek k územní studii. Důvod je podle něj technický. „Pokud by se měl (projekt) realizovat samostatně, vzhledem k mělce založenému tubusu metra, který je umístěn diagonálně pod tímto blokem, se výrazně komplikuje samotné založení objektu nad ním. Navíc velká část tohoto bloku by musela byt obsloužena komunikací, která vede přes sousední pozemky soukromých vlastníků,“ napsal LN. Spojení obou komplexů podle něj zvýší cenu pozemků dopravního podniku.

Jenže to je trnem v oku společnosti CPI Group druhého nejbohatšího Čecha Radovana Vítka. Developer dokonce zaslal podnět nejvyššímu státnímu zastupitelství. Případem se zabývá komisař Pavel Nevtípil. Ten měl na starosti i kauzu Čapí hnízdo, v níž je obviněn premiér Andrej Babiš (ANO). A Nevtípil už nyní navštívil i náměstka Scheinherra.

Návrh kritizovala i radní Marvanová

I přes technickou složitost výstavby kvůli tubusu metra CPI tvrdí, že stavět dva oddělené komplexy jde. Kupříkladu podzemní garáže lze umístit pod sousední autobusový terminál. „Z našeho pohledu a na základě našich zkušeností s výstavbou na stanicích metra (Quadrium – Národní, Fénix – Vysočanská) je vše řešitelné,“ napsal LN její mluvčí Jakub Velen. Odmítl také jako zásadní překážku dopravní obslužnost: „Neumíme si představit, že by pro hlavní město měl být problém, že kousek obslužné komunikace leží na soukromém pozemku, když celá územní studie předpokládá masivní majetkoprávní vypořádání mezi mnoha různými vlastníky, a to v celém rozvojovém území.“

Ve společnosti Nové Holešovice Development figuruje Karlín Group Serge Borensteina, ale také Thomas Samii, jenž podle médií přeprodal například za více než dvojnásobek sídlo vydavatelství Economia na Letné úřadu práce. Scheinherr slíbil, že Samii ve společnosti figurovat přestane.

V listopadu kritizovala současný návrh na PPP projekt i radní Hana Marvanová (Spojené síly pro Prahu). „Nejsou dostatečné záruky, že se projekt skutečně dokončí. Dopravní podnik Praha má přitom do společného podniku převést pozemky. Cena, za niž mají být převedeny, neodpovídá ceně, kterou budou mít v momentu převodu,“ shrnula pro LN.