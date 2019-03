Rekonstrukce vraždy batolete v Praze: matka přišla z práce po činu, s mrtvým dítětem pak vyběhla pryč

PRAHA Usmrcené batole, rozpadlá rodina, zděšení místní. Bilance tragického případu, k němuž došlo v pondělí večer na pražském Chodově. Z násilné smrti malé dívenky policie obvinila jejího otčíma, podrobnosti k neštěstí však odmítá sdělit s ohledem na okolnosti. Server Lidovky.cz proto přináší detailní rekonstrukci události v Horynově ulici.

První březnové pondělí vál v jižní části metropole silný vítr, přesto navzdory předpovědím bylo poměrně slunečno. Přívětivé počasí zlákalo k procházce i sedmadvacetiletého Jiřího N., ven vyrazil s dvouletou holčičkou, o níž se staral. Její matka, partnerka Jiřího N., byla tou dobou v zaměstnání.



Kamery bytového objektu, dvojici zachytily kolem druhé hodiny odpolední, jak kráčí podél domu ruku v ruce. Jiří N. dítě znal od jeho narození. S matkou se dal dohromady, když nyní sedmadvacetiletá žena byla těhotná. Manželé ale nebyli.

Těžko by si tehdy odpoledne dokázal někdo představit, co se přihodí v jejich pronajatém bytě o několik hodin později, kdy policie muže obvinila z vraždy dítěte. K čemu přesně v pozdních večerních hodinách v 6. patře atypického bytového domu došlo, není zřejmé. Často se však objevuje verze, že holčička byla ubodána.

Jisté je, že Jiří N. nebyl střízlivý. Podle očitých svědků, kteří posléze přihlíželi policejnímu vyšetřování, mu strážci zákona naměřili přibližně tři promile alkoholu v krvi. Takto silně si přitom nepřihnul poprvé, alespoň podle slov sousedů. „Problémy s alkoholem byly u něj na denním pořádku,“ přiblížila serveru Lidovky.cz jedna z nich.



Vyběhla s dítětem na ulici

Partnerka obviněného se v pondělí vrátila z práce ve 22:48. Prozrazují to údaje z kamerových záznamů. Když po zdolání šesti pater otevřela dveře společného bytu, stihl ji šok. Uvnitř měla objevit zakrvácenou dívenku. Ihned zavolala policisty, záchranku a vyběhla s dítětem ven. Podle sousedky, která v daný moment ženu zastihla ve výtahu, již bylo od pohledu zřejmé, že batole nejeví známky života.

Ve 22:54 matka vyběhla z objektu a položila dcerku na přilehlý trávník. Na místě již byli první policisté, kteří se ji následně pokoušeli neúspěšně oživovat. „Bohužel došlo k úmrtí,“ potvrdil o den později Ondřej Franěk, mluvčí pražské záchranné služby.

Chvíli po ženě se na ulici objevil také Jiří N. Podle svědků se motal, sotva se držel na nohou. Policisté, kteří s ohledem na nízký věk oběti a na její rodinu nechtějí událost blíže komentovat, ho posléze odvezli. Ve čtvrtek ho pak obvodní soud pro Prahu 4 vzal do vazby kvůli obavám, že na svobodě by se mohl skrývat nebo se dopustit dalšího trestného činu.

„Obviněný byl vzat do vazby z důvodů vazby útěkové a předstižné, to jest zejména, aby se nevyhýbal trestnímu řízení z důvodu reálně hrozícího vysokého trestu, a potažmo i aby tu trestnou činnost nemohl opakovat,“ uvedl státní zástupce Petr Boš. V případě odsouzení za vraždu dítěte hrozí obviněnému 15 až 20 let vězení nebo také výjimečný trest.



„Ať tě anděl chrání“

Podle místních Jiří N. dosud nebyl trestaný. Poslední týdny nepracoval, v minulosti se však živil jako jeřábník nebo řidič kamionu. „Moc toho nenamluvil. Působil zmateně, takový nenápadný ňouma,“ řekl serveru Lidovky.cz technik, jenž muži v bytě několikrát pomáhal. „Většinu věcí za něj řešila slečna. Ta působila slušně,“ dodal.

V novostavbě, jenž leží nedaleko stanice metra Opatov, bydlela trojice měsíc. Než se do ní nastěhovala, pobývala v hotelu v Praze 4 – Nuslích. Byt získala na doporučení realitní kanceláře. „Lustrovali jsme je, jestli nejsou v insolvenci, nebo nemají exekuce a všechno bylo v pořádku,“ sdělil serveru Lidovky.cz zástupce společnosti Jihoměstská majetková, která dům o 194 bytech spravuje.

Už první týden přišla pronajímateli stížnost, že Jiří N. byl jeden večer opilý a vytrvale třískal s dveřmi. Ačkoliv se muž hájil tím, že dveře opravoval, firma mu tuto verzi příliš nevěřila. Incident ovšem s varováním přešla. „Rány a hluk se od nich ozývaly neustále,“ popsala serveru Lidovky.cz obyvatelka objektu. „Šílené, k čemu to až dospělo. Doteď je mi z toho špatně,“ doplnila.

Čtyři dny po hrozivém incidentu obklopují vchod do domu desítky svíček, plyšové hračky, kytky a vzkazy. „Ať tě anděl chrání,“ stojí na jednom z nich. Vzpomínkové předměty na místě stále přibývají. Zůstat by měly do neděle, kdy Jihoměstská majetková prostor uklidí. Dohodla se na tom s rodinnými příslušníky matky. Ti již ve středu stěhovali některé věci z bytu, který v nejbližších dnech předají pronajímateli. Sedmadvacetiletá žena se do něj již nevrátí.