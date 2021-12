Rekordní peníze na zelené projekty. Stát s pomocí EU poskytne dotace i na úspornější bydlení

Nový ministr životního prostředí přebere resort s rekordním rozpočtem, a to díky zelené politice EU, ale i výnosům z Modernizačního fondu. I díky tomu bude podle odcházejícího ministra Richarda Brabce pokračovat například podpora v programu Nová zelená úsporám, který poskytuje Čechům dotace na energeticky úspornější bydlení.

„Odborníky je považován za jeden z nejlepších nástrojů ke snižování energetické náročnosti bydlení ve střední a východní Evropě. Hlavním motivačním faktorem je samozřejmě cena energií,“ uvedl Brabec na pracovní snídani pořádané vydavatelstvím MAFRA ve spolupráci s generálním partnerem, společností ČEZ.

Šedá voda ano, elektroauta ne

V plánu je podle něj i pokračování kotlíkových dotací pro nízkopříjmové domácnosti. Mezi lidmi je i obrovský zájem o solární panely nebo například tepelná čerpadla. Tedy o technologie, které dokáží zmírnit následky rapidně stoupajících cen energií.

Ministerstvo životního prostředí by také rádo, aby se za jeho podpory stalo standardem u nových developerských projektů, že se využívá tzv. šedá voda. Zjednodušeně jde o vodu, která se použije například k umývání nádobí, poté projde jednoduchou úpravou a je znovu v rámci domu využita třeba ke splachování toalet. I zde má být dle ministra v demisi motivací cena vodného a stočného.

Brabec se naopak na konferenci postavil proti dotacím domácnostem na nákup elektromobilů. Úloha státu podle něj tkví především ve vybudování dostatečně husté sítě dobíjecích stanic, a to nejen elektrických, kterých je v provozu zatím okolo 1600, ale i vodíkových. Jestliže se státu bude dařit, Brabec předpokládá, že počet elektromobilů v České republice rapidně poroste.

Do roku 2030 by jejich počet mohl vzrůst na stovky tisíc. V současnosti české silnice brázdí zhruba 16 tisíc elektrovozů a další čtyři tisíce hybridních aut. Ministr v demisi ale zároveň varoval před přílišnou preferencí elektromobility, neboť jí neodpovídají finanční možnosti českých domácností.

„Máme patnáct let starý vozový park. Když lidi budeme nutit kupovat elektromobily a oni na ně nebudou mít, tím déle budou jezdit těmi starými vozy a to by mělo horší vliv na životní prostředí než pomalejší nástup elektromobility,“ podotknul Brabec s tím, že tlak na elektromobilitu ale bude i nadále pokračovat, zvlášť poté, co se podaří definitivně vyřešit ekologickou likvidaci použitých baterií.

Český průmysl také čekají velké investice, a to především do jeho modernizace a dekarbonizace. Z Modernizačního fondu by mělo být v Česku investováno během příštích 10 let 150 miliard korun na zelené projekty, které sníží závislost Česka na spalování uhlí a urychlí přechod k čistým zdrojům energie. Další peníze by měly podle Brabce přijít z Národního plánu obnovy a celkově i díky emisním povolenkám dosáhnout asi 350 miliard korun.