Nakažených spalničkami může být letos až tisíc, prohlásil ministr Vojtěch

Praha Počet případů onemocnění spalničkami může letos v České republice vzrůst až na tisícovku. V Otázkách Václava Moravce to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Nejen v České republice je momentálně nejvyšší riziko onemocnění spalničkami od roku 2014.

Podle ČT onemocnělo v tuzemsku jen za letošní rok k pátku 21. března spalničkami již 366 lidí a jen za poslední týden přibylo šest desítek případů. Spalničky jsou vysoce nakažlivé onemocnění, mohou je provázet závažné komplikace. Loni bylo nemocných 203 za celý rok.

Povinné očkování Proti spalničkám se v Česku povinně očkuje, očkování je součástí takzvané MMR vakcíny, která obsahuje protilátky proti zarděnkám a příušnicím. První dávka se podává od 13. měsíce věku, druhá mezi pátým a šestým rokem.

V posledních letech přibývá rodičů, kteří se brání vakcinaci svých dětí. Tzv. proočkovanost klesla v populaci v Česku na 92 procent, přitom minimální hranice by se měla pohybovat kolem 95 procent očkovaných jedinců.



Podle Vojtěcha je nutné mluvit o tom, že spalničky jsou nebezpečné onemocnění a očkování je jediná možnost, jak mu předejít. Vláda má v pondělí projednávat návrh zákona, který počítá s odškodněním od státu v případech, kdy po očkování zemře dítě nebo bude závažně poškozeno. Vojtěch řekl v debatě, že zákon může „otupit hrany“ a přinést záruky těm, kteří se obávají, že pokud jejich rodiny očkování poškodí na zdraví, nechá je stát v potížích.

Pokud rodiče nenechají své dítě očkovat, mohou dostat pokutu až do výše 10 tisíc korun, nicméně podle slov poslance ODS Bohuslava Svobody taková částka na rodiče mnohdy nezabírá. ,,Základem je přesvědčit rodiče, že neočkování dětí je opravdu závažný problém,” prohlásil.

Neočkované dítě by nemělo chodit do MŠ

Právě proočkovanost společnosti by měla chránit jedince, kteří trpí například alergiemi a proto očkovaní být nemohou. Komplexní proočkovanost tvoří i celkovou imunitu společnosti.

Podle odhadů by do konce tohoto roku mělo být nakažených až k tisíci jedinců. Právě proto ministr Vojětch nařídil vakcinaci nemocničních zaměstnanců, aby se tak zabránilo epidemiím na zdravotnických stanovištích.

,,Děti je potřeba očkovat již v určitém věku, většinou do jednoho roku života”, dodala Soňa Marková (KSČM), která navíc uvedla, že náklady na pozdější léčení se zmenší, budeme-li se soustředit na primární léčbu, do které by se mělo investovat.

Kromě desetitisícové sankce jsou dopady neočkování proti spalničkám mnohem komplexnější. Neočkované dítě nesmí být přijato například do mateřské školy nebo se nemůže zůčastnit některých školních akcí.

Řešením by mělo být zásadnější upozorňování na některá rizika nevakcinovaných jedinců a zvýšení kvality praktických lékařů. Těm by měla být přidána procenta k tzv. kapitační platbě, což by znamenalo prodloužení ordinačních hodin a to i v hůře dostupných oblastech.

,,Měli bychom rozšířit kompetence praktických lékařů, například v preskripci některých léků,” uvedl Vojtěch, který dále podotkl, že ke specialistům by se přecházelo primárně od lékařů praktických, kteří momentálně hrají klíčové role. Část mzdy, okolo pěti procent, by měla být ke kapitačním platbám přidána od 1. května 2019.



Poslanec ODS Bohuslav Svoboda řekl, že jeho strana návrh zákona podpoří, stejně se vyjádřila i bývalá poslankyně a stínová ministryně KSČM pro zdravotnictví Soňa Marková.



Návrh zákona počítá s dopady na státní rozpočet v objemu 100 milionů korun. Podle ministra Vojtěcha jde ale o nejpesimističtější variantu a nepředpokládá, že se tato částka vyčerpá. Vakcinologové podle něj odhadují, že ročně můžou nastat komplikace v pěti případech.