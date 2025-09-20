Tropický den koncem září. Padaly rekordy, na jihu Čech bylo přes 32 stupňů

Autor: ,
  18:36aktualizováno  18:40
V sobotu padaly teplotní rekordy na mnoha místech v Česku, lidé tak prožili tropický den. Na 23 stanicích naměřili nové maximum pro 20. září, na dvou místech na Šumavě dokonce absolutní zářijový rekord.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ČTK

„Nejvyšší teploty byly nejčastěji mezi 25 až 30 °C, nejvyšší hodnotu zaznamenala stanice České Budějovice - Rožnov, a to 32,3 °C. Velmi teplo bylo i na horách, především na Šumavě,“ upozornil na síti X Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Odborníci ale vysvětlili, že na to, jak teplý den byl, tolik rekordů nepadlo. Horní hranici celkově teploty překročily jen na 23 stanicích ze 170, které fungují alespoň 30 let, což je zhruba 14 procent.

Absolutní zářijový rekord zaznamenaly vysoko položené stanice Horská Kvilda na Klatovsku a Kvilda-Perla na Prachaticku. Na Horské Kvildě bylo 28,9 procenta, na Kvildě-Perle pak 28,8 stupně. Obě tyto stanice leží více než 1 000 metrů nad mořem. Předchozí měsíční maxima na nich byla z 1. září 2015.

Několik lidí z horka dokonce zkolabovalo. Policisté a zdravotníci například poskytli první pomoc více než desítce návštěvníků, kteří se účastnili oslav Dnů NATO v Ostravě.

Nový rekord pro tento den padl například také v Českém Krumlově -Srníně, bylo tam 31,1 stupně Celsia.

V Javorníku na Jesenicku má nové maximum hodnotu 30,8 stupně Celsia. Přes tropickou třicítku se teplota dostala i na letišti v Pardubicích, v Domažlicích nebo v Neumětelech na Berounsku. Na těchto stanicích ale předchozí rekordy překonány nebyly.

„Zajímavostí je, že i v takto pokročilejším zářijovém období neodolaly dva měsíční rekordy,“ dodali meteorologové.

Skokovou změnu počasí očekávají až na začátku příštího týdne. „Od západu se postupně zatáhne, na většině území se budou vyskytovat déšť nebo přeháňky, výjimečně i bouřky a výrazně se ochladí. Odpolední teploty nebudou v polovině týdne pravděpodobně dosahovat ani 20 °C,“ uvedl ČHMÚ na X.

Interaktivní předpověď počasí a radarové mapyTeplota, 2 m nad zemí, 20.09.2025 15:00 (SELČ), © Ventusky.com
Vstoupit do diskuse

Volby do Poslanecké sněmovny 2025

Tropický den koncem září. Padaly rekordy, na jihu Čech bylo přes 32 stupňů

Oponu jsem maloval podle rozmazané fotky, říká šéf výroby v Národním divadle Černý

Premium

Malostranský zápisník

Malostranský zápisník: Učitelé, hurá za Fialou pro doplatek do 130 procent!

Glosa

Kdo rozdělenou společnost spojí? Náš příští premiér může být „jen“ praštěný

Menšík jako první Čech vyhrál zápas na Laver Cupu, slavil i v deblu s Alcarazem

Musíme Česko chránit před drony, vyzval Fiala na konferenci při Dnech NATO

Komentář

Tálibán je stejně strašný jako dřív. Přesto s ním teď Západ bude spolupracovat?

Nechci sedět ve vládě, chci ji sestavovat, zdůraznil Fiala. Poukázal na potřebu NATO

Výběr z tisku

Pět milionů za smrt manžela, a to všechno třikrát za sebou? V Rusku není nic nemožné

Ukrajinci zasáhli rafinerie v Rusku. To poslalo opačným směrem 580 dronů

Úhel pohledu

Pošleme tanky na Ukrajinu, či toner do tiskáren soudů? O prioritách při utrácení peněz

Čekstajl

Europoslankyně označila Fica za Putinova Trojského koně. Jakou módní lekci při tom ukázala?

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.