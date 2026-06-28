Obec je kvůli rekordům známá, ale podle starosty na nich žádnou zásluhu nemá. V obci je hodně zeleně a teče tudy řeka Ohře. Problémy s nedostatkem vody zatím v obci nepociťují.
„Rekord je víceméně akorát doklad toho, že nějakým způsobem se celkově klima otepluje v rámci České republiky, potažmo Evropy. A to určitě není důvod ke slavení,“ řekl Joska.
Obec navíc podle něj na rekordní teplotní zápisy nemá žádný vliv. „Jsme tím sice trošku mediálně známí, ale nemáme na tom žádnou zásluhu. Myslím, že to je dané polohou a vhodnými podmínkami k tomu,“ dodal.
To, že je dnes ještě tepleji než v předchozích dnech, podle něj není tolik patrné. „Jestli je 41 nebo 40, je asi jedno, to už asi v podstatě nepoznáte. Vyjdete a venku je jak v pekle,“ uvedl starosta.
Doksany se zhruba 460 obyvateli jsou malebnou obcí mezi Litoměřicemi, Lovosicemi a Roudnicí nad Labem a podle starosty nabízí obec místa, kde je možné se aspoň trochu před horkem schovat.
„Máme v obci relativně hodně zeleně a teče tady řeka Ohře. Takže je tady kam se jít schovat do stínu. Do lesa, do parku, k řece. Ta naše poloha je asi v tomto výhodná, že nejsme u nějakého rozpáleného pole,“ řekl Joska.
Zatím podle něj ani příliš nepociťují problémy s nedostatkem vody. „Nějaký úbytek vody ve studních je, ale zatím se žádná úplná krize nekonala. V řece nějaká voda je a ani problém s pitnou vodou jsme zatím neměli. Máme tady samozřejmě vodovod,“ dodal starosta.