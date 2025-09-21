Léto se s Českem rozloučilo tropickým dnem, nejtepleji bylo v Dobřanech u Plzně

  18:50aktualizováno  18:50
V Česku druhý den v řadě padaly teplotní rekordy. V neděli je zaznamenalo 21 ze 171 meteorologických stanic, které fungují alespoň 30 let. Nejtepleji bylo v Dobřanech u Plzně, kde naměřili 30,4 stupně Celsia. Na facebooku o tom informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Od pondělí se již výrazněji ochladí.

ilustrační snímek | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Také další nejteplejší místa byla v neděli v Plzeňském kraji. Stanice Plzeň-Mikulka naměřila 30,3 stupně Celsia, stejně tak Rokycany. Přes tropickou třicítku se teplota dostala i na jižní Moravě. Lednice zaznamenala 30,2 stupně, Brod nad Dyjí a Dyjákovice pak shodně 30,1 stupně Celsia.

Další stanice se už přes 30 stupňů nedostaly, některé ale nebyly daleko. Například v Českých Budějovicích-Rožnově bylo odpoledne 29,7 stupně, v Kobylí na Břeclavsku 29,6 stupně, na stejnou hodnotu se teplota dostala i v Karviné a rovněž v Tušimicích na Chomutovsku.

V pondělí začíná na severní polokouli astronomický podzim. Podle meteorologů byl tento víkend poslední letní jak podle hvězd, tak podle teplot. Příští týden bude výrazně chladnější. V pondělí se ještě na jihu Moravy nejvyšší teploty dostanou nad 20 stupňů, na západě Čech to ale může být jen 11 stupňů. V polovině týdne pak už budou v celém Česku maxima do 15 stupňů Celsia. O něco tepleji může být až o víkendu.

