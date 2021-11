Minulé úterý přibylo 14 558 případů. Hospitalizovaných je aktuálně 4 425 lidí, z toho jich je ve vážném stavu 661. Incidence stoupla na 813. Reprodukční číslo stouplo na 1,32. Ještě v pondělí bylo reprodukční číslo na hodnotě 1,24.

Ministerstvo zdravotnictví hlásí za pondělí 84 úmrtí spojených s covidem, podobně jako za celý červenec, srpen a září dohromady. Za listopad je počet úmrtí 848, za celý říjen jich bylo 333.



Laboratoře za úterý provedly 79 389 PCR testů z toho jich bylo 25,52 procent pozitivních. Antigenních testů bylo provedeno 43 031, pozitivních jich bylo 5,15 procent.

Nejhorší situace panuje v Olomouckém, Moravskoslezském, Jihomoravském a Jihočeském kraji. Hygienici si však v souvislosti s šířením nákazy stěžují na to, že jim lidé nezvedají telefony. Šance vytrasování kontaktů s nakaženým se tím však výrazně snižuje. Lidé, kteří výzvy od hygieny ignorují nejen, že nepomohou se zpomalením šíření viru, ale navíc hygienikům komplikují práci.



Chytrá karanténa @ChytraKarantena PROSBA. V poslední době klesá dovolatelnost při trasování, pohybujeme se na 56-64 %. Ačkoli se to zdá být neuvěřitelné, řada lidí číslo z hygien blokuje a někteří položí telefon hned, jak se jim operátoři dovolají. Prosíme moc, berte telefony. A vyplňujte sebetrasovací formuláře. oblíbit odpovědět

Za úterý zdravotníci vyočkovali 47 240 dávek vakcíny. Celkem tak již bylo podáno téměř 13 milionů dávek.



Vláda o zpřísnění rozhodne ve čtvrtek

„Je potřeba razantní krok, to číslo je děsivé, dechberoucí, jinak hrozí to, co nastalo už několikrát. Vyčerpaní zdravotníci a plné nemocnice,“ řekla k současnému nárůstu ministryně v demisi Jana Maláčová a dodala, že prioritou je chránit lidské životy.



Kvůli zhoršující se epidemické situaci má vláda ve čtvrtek rozhodnout o zpřísnění covidových opatření, ve hře je zrušení antigenních testů, ale také rakouský a bavorský model, který při prokazování bezinfekčnosti neuznává žádný typ testů. Lockdown pro neočkované, který nyní platí v Rakousku, podle předsedy Asociace krajů a jihočeského hejtmana pro Česko není vhodná cesta. Řekl to v rádiu Impuls.

„Mně se zdá, že to tu společnost trochu štěpí. V podstatě i lidé, kteří jsou očkovaní a všechno dodržují, to považují za moc striktní,“ sdělil Kuba.

Rekordní počet nakažených přišel ve sváteční den, kdy se proti covidovým opatřením chystá demonstrovat více jak 30 uskupení včele s hnutím Otevřeme Česko - Chcípl PES. „To, co se děje v poslední době, je, že vládní nařízení, které vstupuje v platnost, je už předem protizákonné, ale lidi mají takový strach, že ho stejně začnou plnit,“ uvedl k demonstraci předseda hnutí Jakub Olbert.