Jak to bude po svátcích, neumíme říct. Jsme zdrcení, uvedla rektorka Králíčková

Čekají studenty v lednu po návratu na filozofickou fakultu nějaká bezpečnostní opatření? Případně i v jiných budovách univerzity?

Právě jsme jednali se všemi děkany fakult o tom, jaké jsou možnosti zvýšit bezpečnost. Univerzita Karlova má 17 fakult, téměř dvě stovky budov. Takže opatření budou individuální podle toho, o jaké budovy se jedná, zda jsou to moderní nebo historické budovy.

Přijelo také hodně rektorů a rektorek z jiných vysokých škol a budeme se radit i s nimi. Na začátek ledna máme dohodnuto s panem ministrem (Mikulášem) Bekem, že se potkají rektoři a rektorky s ministerstvem školství a budeme jednat o tom, jaké metodické doporučení budeme sdílet v rámci všech vysokých škol v České republice. Jakou oporu budeme mít například v nasazování některých systémů, ale také zda nás ministerstvo bude moct podpořit finančně.

Můžete ještě upřesnit, zda už nyní existuje nějaký systém včasného varování v rámci Univerzity Karlovy?

Univerzita Karlova od roku 2022/2023 testovala a pilotně nasadila na rektorátu, na kolejích a v některých dalších budovách komunikační informační systém. Dnes jsme jeho zavedení nabídli i dalším děkanům a děkankám. Takže sice není nasazený všude, ale někde pilotně ano.

Co tento krizový komunikační systém vlastně je?

Jmenuje se KIS, ale v tuhle chvíli jeho fungování neumím blíže upřesnit.

Někde se reakce na střelbu cvičila

Existují projekty, kde se dělá simulace střelce na budově a lidé se na ně učí reagovat, vštěpují si, jak se chovat v jeho přítomnosti. Chystáte něco takového?

Lékařská fakulta v Hradci Králové například tohle cvičení prováděla. Myslím, že v květnu letošního roku. Podobný evakuační nácvik byl také v listopadu na Fakultě tělesné výchovy a sportu. Takže ano, ono se to na různých fakultách v roce 2023 zkoušelo, ale jak říkám, Univerzita Karlova je veliká, takže to nebylo na všech.

Co všechno univerzita teď obětem a rodinám nabízí a kam se mohou obrátit?

Já bych v první řadě chtěla vyjádřit maximální soustrast všem rodinám, ale také spolužákům a spolužačkám a kolegyním a kolegům obětí. Od včerejších odpoledních hodin máme na webových stránkách univerzity i na sociálních sítích kontakty. Nabízíme tak akutní psychologickou oporu hned na několika místech. V průběhu pátku už začne fungovat linka, která bude k dispozici 24/7.

Se všemi děkany a děkankami jsme mluvili i o tom, že některé fakulty mají i svoje vlastní oporné systémy. Všechny informace budeme sdružovat na webu Univerzity Karlovy. Jsme si vědomi toho, že to zasáhlo velmi niterně velké množství studentů, studentek a našich kolegů a kolegyň, takže chceme, aby byla podpora dostupná úplně každému. Moc bych chtěla využít tu příležitost říct, že kdyby kdokoli cítil, že potřebuje oporu, ať se neváhá na ty weby univerzity podívat. Budeme tam mít nástroje, abychom opravdu podali pomocnou ruku všem, kdo ji budou potřebovat.

Vy jste zřídili i nadační fond. Kolik už je vybráno a jak mohou lidé přispívat?

Nadační fond Univerzity Karlovy od včerejšího dne už vybral podle posledních informací víc než 9 milionů korun. To budou právě prostředky určené na psychologickou pomoc, určitě bude u některých kolegů a kolegyň dlouhodobá. Dále bude určen na pomoc rodinám pozůstalých, těch, co jsou zraněni, a bude určen na to, aby se filozofická fakulta opět mohla po nějakém čase vrátit a vracet do akademického života.

Jak to bude po svátcích, teď nedokážu říct

V pátek Univerzita Karlova vyhlásila volno, studenti nejdou do školy. Jak to bude po svátcích?

Včera jsme v odpoledních hodinách nejprve zastavili všechny akce, které by byly pro víc než dvacet osob. Večer jsme rozhodli, že z pietních i preventivních důvodů zrušíme všechny. Požádali jsme ve večerních hodinách děkany a děkanky, aby omezili a zastavili i zkoušení a zápočty.

Jak to bude po svátcích, teď nedokážu úplně přesně říct. Budeme o tom jednat s vedeními jednotlivých fakult, abychom tam, kde to bude možné, umožnili studentům návrat do normálního akademického života, ale zároveň s velkým pochopením. Protože akademická obec je otřesená, hluboce otřesená.

Jaká bezpečnostní opatření jsou na pražských kolejích?

S paní ředitelkou kolejí a menz jsme ve spojení, koleje také přijímají v současných dnech bezpečnostní opatření. Naštěstí celá řada studentů a studentek už na kolejích není. Většina z nich se vypravila domů na vánoční svátky.

A dovedete si představit, že by se třeba na fakultách zřídily bezpečnostní rámy?

I o tomto budeme jednat. Rámy by v případě, jako byl ten včerejší, mohly pomoct. Já tu s sebou mám kolegu Zdeňka Kalvacha, který nám pomáhá v oblasti analýz měkkých cílů už celou řadu měsíců.

Budovu zpátky ještě nemáme

Co se teď se děje v budově Filozofické fakulty UK? Je tam stále policie? Kdy se tam budete moct vrátit?

Aktuálně jsme dostali informaci, že policie by byla připravená budovu předat, ale zatím k tomu nedošlo. Moje poslední zprávy, které mám od kolegů, členů krizového štábu Univerzity Karlovy, hovoří o tom, že na místě se předání ještě nějakým způsobem zkomplikovalo. Věříme ale, že v pátek v průběhu dne už budeme moct budovu od krizového štábu policie převzít. Doufáme v to.

Včera jste říkala, že očekáváte, že samotnou budovu na náměstí Jana Palacha nebude možné využívat i z pietních důvodů. Jakým způsobem se bude postupně navracet? Bude na ní pietní místo pro studenty?

Určitě, pietní místo tam bude. Potkala jsem se téměř s celým vedením Filozofické fakulty, přičemž většina z nich v tu chvíli v té budově byla. Jsou hluboce otřeseni. Jednáme o tom, řešíme to s nimi. Nedokážu vám říct bližší a konkrétnější informaci. Teď se vypořádáváme hlavně s tím, že zjišťujeme identitu obětí. Určitě o tomhle všem jednat budeme. Jenom to chce prostě čas.

Chystáte společné setkání s rodiči obětí?

Určitě budeme rodiče obětí oslovovat, zatím jsme neměli od policie k dispozici seznam. Ten se zřejmě dozvíme právě v těchto dopoledních hodinách.

Mezi zemřelými už bylo oznámeno, že je i vaše kolegyně, ředitelka Ústavu hudební vědy FF UK Lenka Hlávková. Máte informace o dalších kolezích a pedagozích?

Mám zprávy. A to i o raněných kolegyních a kolezích, které mám v několika pražských nemocnicích. Je to pro nás tak strašně citlivé. Jen si představte, že máte třeba jednoho člena rodiny na jedné fakultě a jiného člena rodiny na jiné fakultě. Akademická obec je zasažená celá. Já to teď nedokážu komentovat, já se omlouvám.