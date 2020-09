Remdesiviru mají české nemocnice dostatek do konce října. Na pražské letiště dorazila další várka

Praha Do Česka dorazilo dalších 960 dávek remdesiviru, tedy léku na těžké formy covidu-19. Dalších 1009 dávek má přijít do konce týdne. Zásoby léku by tak českým nemocnicím měly vydržet zhruba do konce října. Serveru Lidovky.cz to potvrdili lékaři z velkých nemocnic. Radiožurnál v pondělí uvedl, že remdesivir v dochází.

„V současné chvíli máme ve Fakultní nemocnici v Motole remdesivir k dispozici bez omezení. Je pro všechny nemocné, kteří splní indikační kritéria,“ řekl pro Lidovky.cz přednosta z Motola a Kliniky anesteziologie a resuscitace 2. lékařské fakulty Karlovy univerzity Tomáš Vymazal. Podle něj byla právě v úterý do Česka doručena jedna ze dvou přislíbených zásilek remdesiviru od amerického výrobce Gilead Sciences, druhá by měla dorazit ve středu. „Do Česka bylo dovezeno dalších 960 dávek léku remdesivir,“ potvrdil také ministr zdravotnictví Roman Prymula na úterní tiskové konferenci s tím, že do konce týdne má přibýt dalších 1009 dávek.

Jeho slova pak potvrzuje i Vladimír Šrámek, přednosta Anesteziologicko resuscitační kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA), jejíž lékárna je distribučním místem remdesiviru pro celou Moravu. První pacient léčený remdesivirem má i po půl roce zdravotní potíže. Díky EU je lék běžně dostupný, zachraňuje životy „Ve FNUSA máme v současné době zásoby pro 20 pacientů. Dnes však na pražském letišti přistála polovina z daru EU, zhruba tisíc ampulí remdesiviru, které se rozdělí do naší lékárny a lékárny Všeobecné fakultní nemocnice. Jakmile přistane druhá polovina, mohli bychom s remdesivirem vystačit do konce října,“ uvedl Šrámek pro Lidovky.cz a dodal, že důležité je, aby se ministerstvo zdravotnictví domluvilo s firmou o naplánování zásob pro další půl rok. Právě tak jak to probíhá i v ostatních evropských zemích. Přesto, že je remdesivir je jako jediný oficiálně schválený přípravek k léčbě covidu, kritéria pro nasazení splňují jen jednotky pacientů.

„Ve středu jsem schvaloval šest žádanek na remdesivir dohromady pro všechny pražské nemocnice,“ uvedl přednosta Tomáš Vymazal. V případě nedostatku medikamentu je však Sekce nemocničních lékárníků připravena i tato kritéria ještě zpřísnit. Podle nově publikovaného postupu bude lék podán pacientovi, který není připojen na plicní ventilaci a zažívá příznaky koronaviru déle než pět dní. Remdesivir, u nás distribuovaný pod názvem Veklury, dala v březnu Česku darem v podobě několika tisíců ampulí, zmíněná firma Gilead Sciences, jež na něj měla patent. Po vyčerpání těchto zásob pak Evropská komise od společnosti lék koupila a dodala členským státům zdarma. Od listopadu si jej má Česká republika kupovat sama. Na dotazy ohledně objednávek dalších dávek remdesiviru Ministerstvo zdravotnictví neodpovědělo. Českým nemocnicím dochází lék na covid remdesivir, ministerstvo jedná s výrobcem o další várce O to, že remdesivir v nemocnicích dochází, informoval Český rozhlas v pondělí na základě informací Sekce nemocničních lékárníků a vedoucího lékaře Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) Martina Balíka. Mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová v pondělí na dotaz ČTK sdělila, že remdesiviru je dost pro všechny pacienty, kteří ho potřebují. Ministerstvo podle Štěpanyové provedlo včas všechny kroky, potřebné pro zajištění dalších dodávek léku.

Zásoby krevní plazmy se tenčí Kromě remdesiviru využívají lékaři v některých nemocnicích také lék isoprinosine nebo krevní plazmu. Zatímci isoprinosinu je podle nich dostatek, zásoby krevní plazmy se tenčí. Mnoho z nich však právě v ní vidí naději. „Má minimální nežádoucí účinky, umíme s ní dobře zacházet, a proto má šanci přinášet pacientům pouze klinický benefit, a nikoli potenciální problémy,“ uvedl primář oddělení hematologie a krevní transfuze Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN) Miloš Bohoněk.

Právě ÚVN a Thomayerova nemocnice tak vyzývá všechny, kteří si nemocí prošli, aby přišli svou krevní plazmu darovat. „Aktuální zásoby, které nemocnice má, vystačí pouze pro zhruba dalších 15 pozitivních pacientů,“ uvedl tiskový mluvčí Thomayerovy nemocnice Petr Sulek. Remdesivir podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv Jedná se o antivirotikum, které bylo původně vyvinuto k léčbě onemocnění způsobených viry Ebola a Marburg. V USA, Asii a v některých zemích EU nyní probíhá klinické hodnocení na ověření účinnosti remdesiviru k léčbě nemoci COVID-19. Vybraným pacientům, kteří mají potvrzenou infekci novým typem koronaviru, jsou hospitalizováni a jejich zdravotní stav vyžaduje umělou plicní ventilaci, je tato léčba zpřístupněna i v ČR, a to na základě výjimky Ministerstva zdravotnictví ČR, k níž dal SÚKL souhlasné stanovisko.

Jak již bylo publikováno na stránkách SÚKL, Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) vydala doporučení pro tzv. compassionate use program (program pro soucitné použití) remdesiviru. Toto doporučení obsahuje kromě informací o cílové skupině pacientů a způsobu podávání remdesiviru také základní informace týkající se jeho bezpečnosti. EMA zdůrazňuje, že vzhledem ke stále probíhajícím klinickým studiím nelze v tuto chvíli účinnost remdesiviru k léčbě onemocnění COVID-19 považovat za prokázanou. Účinnost remdesiviru není potvrzena klinickou studií, nicméně jsou k momentálně k dispozici data z tzv. compassionate use programu. Z těchto dat však nelze dělat závěry o účinnosti remdesiviru vzhledem k jejímu malému rozsahu a neuniformitě léčby. Rovněž bezpečnostní profil remdesiviru není dosud úplný. Stanovisko EMA bylo nyní rozšířeno také na pacienty, kteří nejsou závislí na umělé plicní ventilaci, a uvádí také možné zkrácení léčby remdesivirem na 5 dnů.