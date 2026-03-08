Repatriační let z Dubaje dopravil do Prahy 189 lidí, další spoje mají zpoždění

„Společnost Smartwings i dnes pokračuje se zajišťováním letů z konfliktem zasaženého Blízkého východu,“ uvedla Dufková. Situaci podle ní komplikuje uzavírání letišť v regionu, ale také povinné přestávky pro odpočinek posádek. Z těchto důvodů podle ní nabral zpoždění mimo jiné i repatriační let z Rijádu.
Kromě repatriačních letů se Češi dostávají zpět do země částečně obnovenými standardními leteckými linkami. Letecká společnost Smartwings od začátku válečného konfliktu dopravila z Blízkého východu do Prahy asi 3800 cestujících, upřesnila Dufková. Problém je skupina 180 lidí uvázlých na ambasádě v Rijádu a 140 Čechů v Kataru, řekl ve vysílání pořadu Partie na CNN Prima NEWS ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé).
Do válkou zasažené oblasti míří repatriační lety a stroje komerčních společností. Ve čtvrtek obnovila lety i společnost Emirates. Podle sobotních informací pražského letiště od začátku konfliktu přiletělo do Prahy 4 833 cestujících.
Počet registrovaných v systému Drozd dál klesá
V cestovatelském systému Drozd je k nedělnímu dopoledni registrováno asi 3750 Čechů v zemích zasažených konfliktem mezi USA, Izraelem a Íránem. Je to zhruba o 550 méně než v sobotu. Vyplývá to z informací, které poskytlo ministerstvo zahraničí. Počet lidí zaregistrovaných v zemích v regionu nadále kontinuálně klesá. Registraci v systému musejí po návratu do vlasti zrušit sami cestující.
Většina z aktuálně registrovaných lidí podle sobotního vyjádření ministra zahraničí Macinky neprojevila zájem o návrat do ČR. Pracovníci na zastupitelských úřadech podle něj dělají, co je v jejich silách, aby lidem pomohli. Jde podle něj především o Čechy, kteří se ocitli v nouzi. Běžní turisté, kteří letí třeba z dovolené v Asii, se podle něj domů dostanou běžnými linkami. V uplynulých dnech zaznívala od některých cestujících kritika, že nemají od státu dostatek pomoci a informací. Stížnosti směřovaly i na cestovatelský systém Drozd.
V konfliktní oblasti zbývají pouze jednotlivé skupiny Čechů, uvedl v neděli Macinka. Právě ve Spojených arabských emirátech jich zůstává k nedělnímu dni nejvíce, je jich 2164, v sobotu jich bylo 2491. V Ománu je registrovaných 587 lidí, v sobotu se na území této země nacházelo 691 Čechů. Nižší stovky nebo desítky zůstávají v Jordánsku, Kataru, Izraeli a Saúdské Arábii, jednotlivci v Bahrajnu, Libanonu nebo Kuvajtu a v Sýrii.
Izrael a Spojené státy zahájily před týdnem údery na Írán, důvodem je podle amerického prezidenta Donalda Trumpa snaha zabránit tamnímu režimu získat jadernou zbraň. Teherán reagoval raketami a drony, které vyslal na Izrael a americké základny v regionu. Konflikt ochromil leteckou dopravu v oblasti včetně letišť v Dubaji či Dauhá, která jsou zásadní i pro tranzit například do asijských zemí.