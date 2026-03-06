Armádní airbus přiletěl z Ománu s dalšími Čechy. Druhé letadlo čeká v Egyptě

„Další úspěšný repatriační let. Vládní letoun airbus mířící do Prahy z ománského Maskatu právě přistál,“ informovalo ministerstvo. V úterý a ve středu přivezly vládní speciály Čechy z Egypta, Jordánska a Ománu. Ve čtvrtek přistál na pražském Letišti Václava Havla letoun z jordánského Ammánu, který si od společnosti Smartwings pronajal český stát.
Do Ománu zamířil pro české občany ještě menší armádní speciál, kvůli přetíženosti letiště v Maskatu se ale musel vrátit do Egypta. Novinářům to ve čtvrtek řekl ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Do Maskatu se podle něj přesunulo velké množství lidí z Spojených arabských emirátů.
Český airbus v Šarm aš-Šajchu proto zatím čeká, až se situace uklidní. Honorární konzul Sultanátu Omán Ivo Vaněk webu Echo24.cz řekl, že let vládního repatriačního speciálu byl ománským ministerstvem zahraničí odložen na sobotu.
Ministerstvo zahraničí jedná podle Macinky se Smartwings o dalším repatriačním letadle, které by o víkendu odvezlo české občany z Rijádu v Saudské Arábii. Aerolinky Emirates ve čtvrtek obnovily pravidelné spojení mezi Prahou a Dubají.
V regionu zasaženém konfliktem, který začal sobotním americko-izraelským úderem na Írán, se podle systému dobrovolných registrací Drozd ve čtvrtek nacházelo zhruba 5 400 Čechů. Nejvíce z nich, asi 3 200, je ve Spojených arabských emirátech.