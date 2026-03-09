Repatriačními lety se do Česka vrátilo už 1500 lidí, tři tisícovky tam stále jsou

  10:02aktualizováno  10:02
Vláda během deseti repatriačních letů dopravila do Česka více než 1500 Čechů, kteří kvůli válce uvázli na Blízkém východě, uvedlo ministerstvo zahraničních věcí. Poslední let v pondělí ráno přivezl z Rijádu 180 lidí, v noci přistála také linka z Dubaje se 189 cestujícími. V systému Drozd je nyní v oblasti registrováno 3030 Čechů, asi o 720 méně než v neděli.
Na pražském letišti Václava Havla přistál repatriační let z egyptského Šarm Al...

Na pražském letišti Václava Havla přistál repatriační let z egyptského Šarm Al Šajchu. Příletu vládního speciálu se zúčastnil také ministr zahraničí Petr Macinka. (4. března 2026) | foto:  Michal Sváček, MAFRA

V Praze přistálo první letadlo s českými turisty z Blízkého východu, po 2:00...
V Praze přistálo první letadlo s českými turisty z Blízkého východu. Stroj...
V Praze přistálo první letadlo s českými turisty z Blízkého východu. Stroj...
V noci přistál v Praze další repatriační let, přivezl Čechy z Ománu. (6. března...
62 fotografií

Nejvíc cestujících do Česka přepravila letecká společnost Smartwings, která pravidelnými linkami, lety pro cestovní kanceláře a čtyřmi lety objednanými vládou přivezla do Prahy kolem 4000 cestujících, řekla ČTK mluvčí Vladimíra Dufková.

Ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé) v neděli uvedl, že v oblasti zasažené válečným konfliktem zbývají pouze jednotlivé skupiny Čechů. Na cestu do Česka čeká asi 140 Čechů v Kataru, ministerstvo zahraničí eviduje i sedmičlennou rodinu v Bahrajnu a skupinu českých poutníků v Jeruzalémě.

Zda bude ministerstvo na Blízký východ posílat další repatriační letadla, zatím není jasné. „Věřím tomu, že se brzy dostaneme do situace, kdy už nebudeme muset plánovat vládní letadla, ale zatím v té situaci nejsme,“ uvedl v neděli ministr. Ne všichni Češi podle dřívějšího vyjádření Macinky mají o repatriaci zájem.

Na Blízkém východě je v systému Drozd asi 3030 Čechů

V cestovatelském systému Drozd je k pondělnímu dni na válečným konfliktem zasaženém Blízkém východě registrováno 3030 Čechů. Je to zhruba o 720 méně než v neděli. Počet lidí zaregistrovaných v zemích v regionu nadále kontinuálně klesá. Registraci v systému musejí po návratu do vlasti zrušit sami cestující.

Do válkou zasažené oblasti v uplynulých dnech zamířily repatriační lety i lety komerčních společností. Lidé se dostávají zpět do Česka stále častěji i pravidelnými linkami.

Ve Spojených arabských emirátech zůstává k pondělku nejvíc Čechů, je jich 1685, v neděli jich bylo 2164. V Ománu je registrovaných 477 lidí, v sobotu se na území této země nacházelo 587 Čechů. Desítky zůstávají v Jordánsku, Kataru, Izraeli a Saúdské Arábii, jednotlivci v Bahrajnu, Libanonu nebo Kuvajtu a v Sýrii.

Současná válka na Blízkém východě začala americkými a izraelskými údery na Írán před týdnem v sobotu ráno. Napadená země krátce poté zahájila vojenskou odvetu a začala útočit raketami a drony na Izrael a na americké základny a další cíle v oblasti Perského zálivu. Konflikt ochromil leteckou dopravu v oblasti a i nadále je letecké spojení s některými metropolemi Blízkého východu komplikovaný.

Počet Čechů zaregistrovaných v cestovatelském systému Drozd:

3. března4. března5. března6. března7. března8. března9.března
SAE3770340531862885249121641685
Omán132411071029910691587477
Jordánsko356362235206201150123
Katar292330414372404364292
Izrael248222209205193190165
Saúdská Arábie209194171163161149141
Bahrajn62584745424242
Libanon62626764595960
Kuvajt44404444363636
Írán76neuvedeno1neuvedenoneuvedenoneuvedeno
Sýrie56111212109
Irák33neuvedeno24neuvedenoneuvedeno
Palestina35555neuvedenoneuvedeno
