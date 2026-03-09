Repatriačními lety se do Česka vrátilo už 1500 lidí, tři tisícovky tam stále jsou

Nejvíc cestujících do Česka přepravila letecká společnost Smartwings, která pravidelnými linkami, lety pro cestovní kanceláře a čtyřmi lety objednanými vládou přivezla do Prahy kolem 4000 cestujících, řekla ČTK mluvčí Vladimíra Dufková.
Ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé) v neděli uvedl, že v oblasti zasažené válečným konfliktem zbývají pouze jednotlivé skupiny Čechů. Na cestu do Česka čeká asi 140 Čechů v Kataru, ministerstvo zahraničí eviduje i sedmičlennou rodinu v Bahrajnu a skupinu českých poutníků v Jeruzalémě.
Zda bude ministerstvo na Blízký východ posílat další repatriační letadla, zatím není jasné. „Věřím tomu, že se brzy dostaneme do situace, kdy už nebudeme muset plánovat vládní letadla, ale zatím v té situaci nejsme,“ uvedl v neděli ministr. Ne všichni Češi podle dřívějšího vyjádření Macinky mají o repatriaci zájem.
Na Blízkém východě je v systému Drozd asi 3030 Čechů
V cestovatelském systému Drozd je k pondělnímu dni na válečným konfliktem zasaženém Blízkém východě registrováno 3030 Čechů. Je to zhruba o 720 méně než v neděli. Počet lidí zaregistrovaných v zemích v regionu nadále kontinuálně klesá. Registraci v systému musejí po návratu do vlasti zrušit sami cestující.
Do válkou zasažené oblasti v uplynulých dnech zamířily repatriační lety i lety komerčních společností. Lidé se dostávají zpět do Česka stále častěji i pravidelnými linkami.
Ve Spojených arabských emirátech zůstává k pondělku nejvíc Čechů, je jich 1685, v neděli jich bylo 2164. V Ománu je registrovaných 477 lidí, v sobotu se na území této země nacházelo 587 Čechů. Desítky zůstávají v Jordánsku, Kataru, Izraeli a Saúdské Arábii, jednotlivci v Bahrajnu, Libanonu nebo Kuvajtu a v Sýrii.
Současná válka na Blízkém východě začala americkými a izraelskými údery na Írán před týdnem v sobotu ráno. Napadená země krátce poté zahájila vojenskou odvetu a začala útočit raketami a drony na Izrael a na americké základny a další cíle v oblasti Perského zálivu. Konflikt ochromil leteckou dopravu v oblasti a i nadále je letecké spojení s některými metropolemi Blízkého východu komplikovaný.
Počet Čechů zaregistrovaných v cestovatelském systému Drozd:
|3. března
|4. března
|5. března
|6. března
|7. března
|8. března
|9.března
|SAE
|3770
|3405
|3186
|2885
|2491
|2164
|1685
|Omán
|1324
|1107
|1029
|910
|691
|587
|477
|Jordánsko
|356
|362
|235
|206
|201
|150
|123
|Katar
|292
|330
|414
|372
|404
|364
|292
|Izrael
|248
|222
|209
|205
|193
|190
|165
|Saúdská Arábie
|209
|194
|171
|163
|161
|149
|141
|Bahrajn
|62
|58
|47
|45
|42
|42
|42
|Libanon
|62
|62
|67
|64
|59
|59
|60
|Kuvajt
|44
|40
|44
|44
|36
|36
|36
|Írán
|7
|6
|neuvedeno
|1
|neuvedeno
|neuvedeno
|neuvedeno
|Sýrie
|5
|6
|11
|12
|12
|10
|9
|Irák
|3
|3
|neuvedeno
|2
|4
|neuvedeno
|neuvedeno
|Palestina
|3
|5
|5
|5
|5
|neuvedeno
|neuvedeno