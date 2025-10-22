Přípravy se v Karlíně odehrají ve dnech od 24. do 28. října. Vlastní natáčení je pak naplánováno od 29. října do 2. listopadu vždy mezi 15. hodinou a 3. hodinou ráno.
V ulicích Malého, Jirsíkova, části Pernerovy a Vítkovy bude filmový zábor parkovacích míst. Tvůrci navíc uměle zasněží ulice Jirsíkova a Malého, do nichž bude následně vjezd vozidel zcela zakázán.
V lokacích se budou natáčet scény plné akčních prvků, rychlé jízdy i střelby. V souvislosti se ve středu 29. října od 18.00 do 18.15 hodin uskuteční zvukový test střelby na křižovatce Pernerova, Jirsíkova a Malého. Produkce však ubezpečuje, že bude brát ohled na noční klid.
Kvůli natáčení temných scén žádají filmaři obyvatele přilehlých bytů, aby tou dobou pokud možno nesvítili.