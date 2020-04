Resort zdravotnictví podá kasační stížnost proti rozsudku soudu o zrušení opatření. Je bezprecedentní

Praha Ministerstvo zdravotnictví podá kasační stížnost proti čtvrtečnímu rozhodnutí soudu o zrušení čtyř opatření resortu, která v souvislosti s koronavirovou pandemií omezila volný pohyb, maloobchod a služby v provozovnách. Na tiskové konferenci po čtvrtečním jednání vlády to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Zároveň uvedl, že je rád, že rozsudek v zásadě konstatuje, že opatření jsou efektivní, přestože měla být podle názoru soudu nařízena skrze krizový zákon. Vláda změnu právního rámce na krizová opatření ve čtvrtek schválila.

„Respektujeme rozsudek Městského soudu v Praze, byť proti němu budeme podávat kasační stížnost,“ řekl Vojtěch. Podle něj i soud konstatoval, že není předchozí judikatura, ze které by se dalo vycházet. „Z našeho pohledu by o tom měl ještě rozhodovat Nejvyšší správní soud a celou věc posoudit, protože to není úplně jednoznačné. Je otázka, jaká je reálná pravomoc ministerstva zdravotnictví, na kterém je zodpovědnost za to, aby činilo kroky k omezení a zabránění šíření epidemie,“ poznamenal ministr.