Restaurace budou muset zavírat už v deset večer. Je to jedno z nejrizikovějších míst, tvrdí Prymula

Výběr informací o uzavírání restaurací Restaurace a další podobné provozy patřily mezi první podniky, které vláda od 14. března kvůli šíření nového typu koronaviru uzavřela. Nabízet mohly jen prodej z okénka nebo rozvoz, podniky na to reagovaly otevíráním provizorních okének, snažily se také posílit rozvoz, přesto se ale potýkaly s výrazným poklesem tržeb. Některé restaurace také začaly vařit obědy například pro lékaře či záchranáře.

Téměř úplné uzavření podniků stravovacích služeb pro zákazníky trvalo až do 11. května, kdy byl v rámci první větší vlny uvolňování opatření povolen provoz zahrádek. Podmínkou ovšem bylo dodržovat určitá hygienická opatření, zákazníci u různých stolů museli sedět alespoň 1,5 metru od sebe. Zakázán byl ovšem provoz mezi jedenáctou hodnou večer a šestou ráno. První dny částečně obnoveného provozu přitom negativně ovlivnilo špatné počasí.

Od 25. května se otevřely i vnitřní prostory restaurací, opět za přísnějších hygienických opatření. Restaurace, hospody, bary, noční kluby a diskotéky ale musely mít i nadále zavřeno mezi 23:00 a 06:00. Teprve od 8. června mohly být po 23:00 v provozu venkovní prostory restaurací, hospod a kaváren, i nadále platilo pravidlo, že stoly mají být uspořádány tak, aby sedící zákazníci od sebe nebyli na kratší vzdálenost než 1,5 metru, vyjma hostů u jednoho stolu.

Téměř k normálu se provoz restaurací vrátil na většině území ČR od 1. července, kdy mohly být otevřené i od 23:00 do 06:00. S tím, jak se zhoršovala epidemiologická situace, začala ovšem - zpočátku v některých regionech - opět platit časová omezení provozu, například od 17. července musely mít přes noc zavřeno bary a restaurace v Moravskoslezském kraji. Od 9. září pak přišlo zpřísnění v Praze, kde musely restaurační provozy zavřít mezi půlnocí a šestou ráno.

Stejný noční zákaz provozu se od 14. září rozšířil také na Středočeský kraj a Uherskohradišťsko. Od 18. září pak začalo platit celostátní nařízení, podle kterého nesmějí restaurace, bary či kluby dovnitř pustit více lidí, než je kapacita k sezení. Ministerstvo zdravotnictví také od stejného dne zpřesnilo nařízení pro povinné nošení roušek v těchto místech. Lidé je nemusí mít jen při konzumaci, povinné jsou i u baru, pokud se nesedí.

Od pátku 18. září také začalo platit celostátní omezení otevírací doby podniků stravovacích služeb, které musejí mít zavřeno mezi půlnocí a šestou ráno. Zákaz se nevztahuje na prodej výdejovým okénkem mimo provozovnu nebo na prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny. Od čtvrtka 24. září se pak noční zákaz rozšíří o další dvě hodiny, restaurace a další podobné podniky budou muset zavírat už ve 22:00.