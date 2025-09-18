Podle Kopřivy od 1. ledna letošního roku provedli inspektoři zhruba 70 kontrol v pobočkách KFC. „Pochybení právních předpisů jsme zjistili v devíti případech,“ doplnil.
Nejčastější problémy se týkaly hygieny. „Šlo o různá porušení nařízení. Ve dvou případech byly odhaleny nevyhovující vzorky, nešlo však o ohrožení bezpečnosti,“ upřesnil mluvčí.
Konkrétně inspekce zjistila, že u ledu nebyly dodrženy požadované ukazatele pro pitnou vodu. „Byly překročeny limity pro koliformní bakterie i počty kolonií rostoucí při 22 a 36 stupních Celsia. V souvislosti s tím byla požadována například aktualizace příručky HACCP – doplnění výroby ledu, manipulace a čištění výrobníku,“ vysvětlil Kopřiva. V dalším případě byl v jídle překročen limit pro indikátorové mikroorganismy.
Co je koliformní bakterie:
Koliformní bakterie jsou skupina gramnegativních tyčinkovitých bakterií, které přirozeně žijí ve střevech lidí i teplokrevných zvířat, ale přežívají i v půdě. V potravinářství a vodárenství slouží jako indikátor fekálního znečištění – jejich přítomnost naznačuje možný výskyt patogenních mikroorganismů a riziko střevních onemocnění.
„Když maso smrdí, tak se umyje“
Tuna ve své reportáži upozornil na falšování trvanlivosti a používání zkaženého masa. Zaměřil se na pobočku KFC v Jablonci nad Nisou, kde podle svědků docházelo k přelepování etiket na mase po lhůtě spotřeby.
„Když maso hodně smrdí, tak se umyje. Když málo, tak se ani neumyje,“ popsal jeden ze svědků. „Když syrové maso smrdělo, obalilo se a prodalo,“ dodala další zaměstnankyně. Podle nich šlo o běžnou praxi.
Bývalí zaměstnanci uvedli také to, že maso se přelepovalo a prodávalo i po uplynutí doby spotřeby. Další svědek tvrdil, že bylo mražené i více než rok a pak znovu prodávané. „Zákazníci nemají šanci to poznat,“ řekl. Jiní svědci popsali, že do práce chodili i nemocní. „Řekl jsem manažerce, že mi není dobře. Odpověděla: To je jenom rýmička a kašílek, ty naděláš,“ zaznělo v reportáži.
Reportáž doplňuje i video zaměstnance Jiřího H., který ukazuje, jak se přelepují štítky na bednách s masem.
Sám Tuna se vydal přímo do jablonecké pobočky, odkud měly záběry pocházet. Na otázku ohledně prodlužování trvanlivosti se ale odpovědi od manažerky nedočkal.
KFC jakékoliv pochybení popírá
Na reportáž reagovali lidé na sociálních sítích a KFC se snažilo obavy vyvracet. „Maso dostáváme na pobočku čerstvé několikrát týdně a také ho čerstvé zpracováváme. Jeho trvanlivost je určena dodavatelem,“ stálo v jedné z odpovědí zákazníkům.
Podle KFC patří jejich kontrolní systém k nejpřísnějším v gastronomii. „Opakované neohlášené kontroly potravinářské inspekce i naše interní prověrky potvrdily, že se v restauracích KFC v Česku nemanipuluje s trvanlivostí čerstvého masa. Jen za letošek prošla síť KFC více než 550 kontrolami,“ uvedla firma. „Nebyl zjištěn jediný prohřešek proti potravinové bezpečnosti,“ zdůraznila.
„Není propojena s podnikáním v Dánsku“
Mluvčí SZPI Kopřiva dodal, že inspekce obdržela podnět ke kontrole konkrétní pobočky KFC. „Inspektoři provedli okamžitě kontrolu, která však zatím není uzavřena,“ řekl.
Barbora Cihlářová z agentury AC&C Public Relations, která KFC zastupuje, vysvětlila, že provozovatelé značky po celém světě fungují nezávisle. „V Česku značku KFC spravuje už 27 let společnost AmRest, která není nijak propojena s podnikáním KFC v Dánsku,“ uvedla. Zdůraznila také, že firma dodržuje přísná hygienická pravidla a má nastavené kontrolní mechanismy.
AmRest v Česku kromě KFC provozuje i řetězce Burger King a Pizza Hut. Firma v reakci na obvinění v reportáži trvá na tom, že v Česku platí přísná pravidla.
Problémy fastfoodu v Dánsku
Není to však první kauza, která řetězec provází. V červnu média informovala o problémech v Dánsku. Interní chat zaměstnanců a následné kontroly tamní veterinární správy odhalily podvody.
Bývalí zaměstnanci popsali, že se v restauracích běžně používala metoda „prodlužování“, tedy tisk nových etiket s pozměněnou trvanlivostí, pokud se maso nespotřebovalo včas. Dánská pobočka kvůli tomu uzavřela všech 11 restaurací.
Dánská televize DRTV pak odvysílala pořad „Podvod s kuřecím masem v KFC“, kde zaměstnanci hovořili o této praxi. Podle nich bylo takové jednání v rozporu se směrnicemi společnosti.