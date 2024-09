První rezignace po fiasku Pirátů. Končí místopředsedkyně Holomčík Leitnerová

„K poslednímu září rezignuji z postu místopředsedkyně Pirátů. Měla jsem jako členka předsednictva v gesci právě volby a kampaně, spojila jsem s nimi svůj mandát a deklarovala, že v případě neúspěchu skončím,“ uvedla Holomčík Leitnerová, která stála v čele krajské kandidátky v Jihomoravském kraji.

„Přijde mi pro mě osobně i stranu důležité slib dodržet a zodpovědnost vyvodit,“ napsala pirátka. Do konce září zůstane v předsednictvu kvůli druhému kolu senátních voleb, které se koná příští týden.

Dosavadní jihomoravská krajská radní pro sociální a rodinnou politiku je ve vedení Pirátů od letošního lednového zasedání celostátního fóra. Strana v jejím kraji neobhájila žádný z dosavadních deseti mandátů, po zisku 13 procent hlasů z roku 2020 ji letos podpořila tři procenta voličů. Celorepublikově znamenaly krajské volby největší propad ze všech stran právě pro Piráty, kteří přišli o 96 krajských zastupitelů a budou mít jen tři v Plzeňském kraji.

Holomčík Leitnerová ve vyjádření k výsledkům voleb v sobotu večer na síti X expresivními výrazy nešetřila: „Když se dívám na ta strojená vyjádření vládních stran - jako ale dopr*ele uvědomuje si někdo, jaký to je prů*er? Zklamali jsme voliče a voličky. A až na výjimky, které se vzdaly stranických triček, nás nechtějí. Vytáhněte/me hlavy z písku a p*delí, řítíme se směr východ,“ vyzvala.

Na změny tlačí z regionů

Po změně ve vedení strany volá lídr jihočeských pirátů Josef Soumar. Obává se, že pokud se nic nestane, strana se do vrcholové politiky těžko vrátí. Na jihu Čech získala jen 2,43 procenta.

„Očekával bych, že hned po krajských volbách někdo ve vedení bouchne pěstí do stolu a odejde. Nemyslím tím pouze předsedu (Ivana Bartoše). Po krajských volbách by mělo rezignovat celé vedení Pirátů. Není důvod na něco čekat. Pokud veřejnosti nedáme nějaký podobný signál, tak jako strana skončíme. Obávám se, že budeme následovat sociální demokracii a zmizíme z politického spektra,“ řekl Soumar.

Volební jednička Pirátů ve Zlínském kraji Hana Ančincová by po debaklu ve volbách očekávala okamžitou rezignaci Ivana Bartoše. „Vzhledem k tomu, že je to ve všech krajích, že to není nějaká anomálie třeba v jednom, ve dvou, že nás to opravdu vymlátilo plošně až na Plzeňský kraj, kde máme tři mandáty, je to šílený neúspěch. Ze stovky jsme šli na tři. Za mě určitě za to může vládní angažmá, vidím tam tu nepovedenou digitalizaci stavebního řízení. Obecně se nám navíc absolutně nedaří komunikovat témata,“ uvedla Ančincová.

Celé předsednictvo Pirátů dalo své funkce k dispozici v sobotu. Celostátní fórum, kam patří všichni členové strany, bude pravděpodobně od 11. do 14. října hlasovat o usnesení, že současnému předsednictvu vyjadřuje důvěru. Pokud předsednictvo důvěru nedostane, kolektivně podle šéfa strany a vicepremiéra Ivana Bartoše rezignuje, což bude znamenat volbu nového úzkého vedení.

Rakušan odchod Pirátů z vlády nechce

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) v pořadu České televize Otázky Václava Moravce v reakci na rezignaci Holomčík Leitnerové řekl, že nedokáže předjímat, jak budou Piráti reagovat na výsledek voleb. Doufá ale, že se nerozhodnou opustit kabinet. „Neuvítal bych odchod Pirátů. Vláda je v téhle sestavě vládou stabilní, vyjadřuje už tři roky, že umí najít správná řešení,“ řekl.

Na pirátském internetovém fóru se kromě diskuse o důvodech opakovaných volebních propadů Pirátů řeší i možné alternativní postupy. Členové navrhují například převolbu předsednictva, odvolání celého předsednictva či odvolání Bartoše. Zaznívají také výzvy směrem k vedení, že by nemělo čekat na výsledky hlasování, ale rezignovat rovnou.