Po rezignaci stíhané šéfky převezme vedení krajské hygieny Babišová

Vedením Krajské hygienické stanice (KHS) Zlínského kraje po rezignaci Evy Sedláčkové ministerstvo zdravotnictví dočasně pověří šéfku KHS v Ostravě Zuzanu Babišovou. Na trvalé obsazení postu ministerstvo v pondělí vypíše výběrové řízení. Informaci zveřejnila ČTK na základě informací od mluvčí resortu Nadi Chattové.
„Pro mě je důležité, aby stanice fungovala stabilně a bez přerušení a plnila všechny své zákonné úkoly v oblasti ochrany veřejného zdraví,“ uvedla v tiskové zprávě ministerstva pověřená ředitelka Babišová, která KHS Moravskoslezského kraje vede od listopadu 2021.

„V nejbližší době se chci osobně setkat s vedoucími zaměstnanci, poznat jejich práci a podpořit je v dalším odborném směřování, včetně ekonomických a právních otázek,“ dodala.

Ředitelka KHS ve Zlíně Eva Sedláčková se rozhodla rezignovat k 31. lednu po tlaku ze strany ministerstva i zdravotnických odborů. Sedláčková čelí trestnímu stíhání kvůli dopravní nehodě z loňského března.

Podle policie na silnici mezi Zlínem a Fryštákem srazila služebním vozem motocyklistu a od nehody ujela. Ona sama tvrdí, že si střetu s motorkou není vědoma.

K rezignaci Sedláčkovou od dubna loňského roku vyzýval tehdejší ministr Vlastimil Válek (TOP 09) i hlavní hygienička, podle služebního zákona ji ale nemohli odvolat.

„Rozhodnutí rezignovat považuji za odpovědný krok, který přispívá ke zklidnění situace a k zachování důvěry veřejnosti ve fungování státní správy,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Za ublížení na zdraví z nedbalosti hrozí Sedláčkové až jeden rok vězení nebo zákaz činnosti. „Považuji za nutné především uvést, že z mé strany ve věci nešlo o sražení motorkáře, ale o kontakt vozidla s motocyklem, jehož jsem si nebyla vědoma,“ sdělila den před oznámením rezignace Sedláčková.

Proto podle ní byly bezdůvodné informace v médiích o tom, že by sraženému motorkáři neposkytla po nehodě zdravotnickou pomoc.

Poškozený motorkář popisoval, že začal na rovném úseku předjíždět vozidla, ale řidička před ním si ho nevšimla a začala předjíždět také. Přitom narazila do jeho řídítek a motorka skončila mimo silnici.

Jméno Sedláčkové se také objevilo v kauze kolem dnes už bývalé poslankyně za ANO Margity Balaštíkové. Policie prověřuje, zda využila kontakty na zlínské hygieniky, aby poškodila firmu bývalého manžela.

Na chování Sedláčkové si oficiálně a dlouhodobě stěžovali současní i bývalí zaměstnanci krajské hygienické stanice. Podle nich obchází zákon při výběrových řízeních, porušuje etický kodex a stěžují si i na šikanu.

