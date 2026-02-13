Rezignujte, vyzval Macinka zpravodajku OSN. Ta tvrdí, že výrok o Izraeli neřekla

  12:03
Ministr zahraničí a šéf Motoristů Petr Macinka vyzval k rezignaci zvláštní zpravodajku OSN pro lidská práva na okupovaných palestinských územích Francesku Albaneseovou. Za důvod na síti X označil výroky, které údajně pronesla na konferenci v Kataru a v nichž měla označit Izrael za společného nepřítele lidstva.
Jednání koaliční rady ANO, SPD a Motoristů proběhlo bez účasti premiéra Andreje...

Jednání koaliční rady ANO, SPD a Motoristů proběhlo bez účasti premiéra Andreje Babiše a vicepremiéra Karla Havlíčka z ANO, kteří jsou v Bavorsku. Na snímku ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). (9. února 2026)

Zvláštní zpravodajka OSN pro okupovaná palestinská území Francesca Albaneseová...
Druhým dnem pokračuje mimořádná schůze Sněmovny k hlasování o nedůvěře vládě...
Druhým dnem pokračuje mimořádná schůze Sněmovny k hlasování o nedůvěře vládě...
Petr Macinka a Filip Turek /Motoristé sobě/ po návštěvě u exprezidenta Zemana
16 fotografií

Server televize France24 ale uvedl, že z přepisu jejího projevu vyplývá, že takové prohlášení neučinila. K rezignaci vyzvala Albaneseovou také Francie.

„Trpělivost má své meze. Zvláštní zpravodajka OSN Francesca Albaneseová by měla ze své funkce rezignovat. Její nejnovější výroky, v nichž označuje Izrael za ‚společného nepřítele lidstva‘, jsou nepřijatelné a neobhajitelné,“ napsal Macinka. Taková rétorika podle něj nepřispívá k uklidnění situace, naopak prohlubuje napětí a podkopává důvěru v nestrannost systému OSN. „Od představitelů OSN očekáváme odpovědnost, profesionalitu a nestrannost,“ dodal český ministr.

Server France24 napsal, že Albaneseová je vůči Izraeli dlouhodobě velmi kritická, v projevu ho ale za společného nepřítele lidstva neoznačila. Sama zpravodajka OSN tato slova ve vyjádření pro France24 popřela. Podle serveru to také vyplývá z přepisu vystoupení. Francie ale požaduje rezignaci Albaneseové a odvolává se přitom na všechny její výroky z posledních let, dodal server.

Albaneseová v souvislosti s Izraelem podle agentury Reuters v minulosti použila termín genocida. Spojené státy na zpravodajku loni v červenci uvalily sankce se zdůvodněním, že podněcuje Mezinárodní trestní soud (ICC) k postupu proti americkým a izraelským činitelům a firmám. Americký ministr zahraničí Marco Rubio tehdy snahy Albaneseové označil za nelegitimní a ostudné.

Kritice Albaneseová čelila také například loni na přelomu listopadu a prosince, kvůli svým výrokům ohledně útoku propalestinských aktivistů na redakci italského deníku La Stampa. Albaneseová tehdy o incidentu, který odsoudila, řekla, že má být varováním pro novináře, aby dělali lépe svou práci. Za to ji kritizovali představitelé novinářské profese i italští vládní i opoziční politici.

V Pásmu Gazy platí od loňského 10. října příměří mezi teroristickým hnutím Hamás a Izraelem. Válka vypukla v říjnu 2023 poté, co ozbrojenci hnutí Hamás a jeho spojenců při útoku na jihu Izraele pozabíjeli na 1200 lidí, většinou civilistů, a dalších 251 osob unesli.

Izrael pak zahájil rozsáhlou vojenskou operaci, při níž jeho armáda podle údajů ministerstva zdravotnictví v Pásmu Gazy, ovládaného Hamásem, zabila více než 71 000 Palestinců. Tyto údaje, které OSN považuje za spolehlivé, nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, ale podle zahraničních nevládních organizací přes 80 procent obětí byli civilisté.

