ŽIVĚ: Režim na hranicích se uvolní 26. května, vláda schválila COVID III pro až 150 tisíc podnikatelů

Praha Od 26. května bude možné překročit hranice na více přechodech a hraniční kontroly budou jen namátkové. Nadále ale bude povinné při vstupu do země dokládat negativní test na nemoc covid-19. Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) na twitteru uvedl, že se na tom v pondělí dohodl kabinet. Přesnou podobu nařízení podle něj vláda schválí příští týden.

„Vláda se dnes shodla, že se od 26. 5. uvolní režim na hranicích: bude je možné překročit na více hraničních přechodech a kontrola bude pouze namátková. Dál však bude platit (až na platné výjimky) povinnost předložit při vstupu do ČR negativní test na covid-19,“ napsal Hamáček. Na jaké přechody se možnost překročení hranice rozšíří, neupřesnil.



Na dotaz ČTK Hamáček upřesnil, že materiál o nové podobě hraničního režimu půjde na vládu v pondělí 25. května. Na twitteru také uvedl, že Česko přijímá podobný přístup k ochraně hranic, jaký už dříve začaly uplatňovat Rakousko a Německo.



Dosud Česko počítalo s plošnými kontrolami na hranicích do 13. června, Hamáček ale o víkendu řekl, že chce ve vládě jednat o možnosti rychlejšího uvolnění opatření. Ke zrušení hraničních kontrol už přistoupilo Rakousko, které otevřelo všechny hraniční přechody s Českem, Slovenskem a Maďarskem. Kontroly kvůli koronaviru jsou tam rovněž jen namátkové.

Podle dat Policie ČR, která zveřejnila Česká televize, policie mezi 16. březnem a 15. květnem zkontrolovala 1,552 000 vozidel odjíždějících z České republiky a 1,637 000 vozů, které do Česka přijížděly. Odepřela odjezd z ČR 14 000 osobám a příjezd do Česka 24 000 lidem.

Kabinet schválil COVID III

Vláda také schválila úvěrový program pro živnostníky a firmy zasažené koronavirem COVID III, uvedla v pondělí Česká televize. Kabinet na záruky vyčlenil 150 miliard korun. Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) tak bude moci ručit za půjčky až 500 miliard korun. Podporu by tak mohlo získat až 150 000 podnikatelů.

Živnostníci a podniky do 250 zaměstnanců budou mít nárok na záruku až 90 procent, firmy s více pracovníky, maximálně ale 500, získají záruku do 80 procent. Délka ručení bude tři roky. Maximální výše úvěru bude 50 milionů korun. Z programu bude možné podle šéfů tuzemských komerčních bank úvěry čerpat do týdne či 14 dnů. ČMZRB musí nyní vypsat výzvu. Do ní se mohou hlásit komerční banky, spořitelní a úvěrní družstva, se kterými následně ČMZRB bude podepisovat smlouvy. Podnikatelé žádost o úvěr budou vyřizovat už jen výhradně ve své bance. Žadatelé se budou muset připravit na úhradu poplatků za žádost o půjčku.

Alena Schillerová (Twitter) @alenaschillerov Vláda dala zelenou programu COVID III na podporu malým a středním firmám. Ty potřebují překlenout stávající období, než se jim zase zakázky a tržby rozjedou. Díky schválené portfoliové záruce státu dosáhnou na úvěry až za 495 mld. Kč. Pomůžeme tím udržet ekonomický výkon země. 2 lidé to sdílejí odpovědětretweetoblíbit

Úvěry budou poskytovány pouze na provozní výdaje. Nesmějí být vynaloženy na refinancování dříve uzavřených smluv o jiném dluhovém financování. Splatit úvěr nebude možné dříve než po 1. lednu příštího roku. Firmy musejí podle vládních materiálů souhlasit se zveřejněním skutečného majitele.

COVID III navazuje na programy COVID I a COVID II. Hlavní město umožnilo pražským podnikatelům čerpat úvěry v programu COVID Praha. ČMZRB do 14. května v těchto programech schválila podporu pro zhruba 1500 podnikatelů za více než deset miliard korun. Nejčastěji pomoc míří do sektoru maloobchodu a velkoobchodu, zpracovatelského průmyslu a provozovatelům ubytovacích a stravovacích služeb. Více než dvě třetiny pomoci čerpají živnostníci a firmy s méně než 50 zaměstnanci.

Stát přispěje 50 % na komerční nájmy

Dalším schváleným programem je COVID nájemné, kterým stát přispěje na nájem podnikatelům zasažených koronavirovou krizí 50 procent v případě, že ho majitel o 30 procent sníží a nájemce doplatí pětinu. Podpora do maximální výše deset milionů korun se bude vztahovat na duben, květen a červen. Program COVID nájemné schválila v pondělí vláda, informaci ČTK potvrdila ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

Program má pomoci podnikatelům, kteří museli kvůli opatřením vlády proti šíření koronaviru zavřít své provozy. Nájemní smlouvy na tyto prostory musely být uzavřeny před 12. březnem, kdy byl vyhlášen nouzový stav. Podporu budou moci čerpat i ti podnikatelé, kteří fungovali v omezeném provozu, prodávali přes výdejní okénka, rozvoz nebo e-shop. Na výdaje za nájem nemohou živnostníci a firmy čerpat jinou podporu.

U žádosti o dotaci budou muset podnikatelé podle vládních materiálů předložit doklad o uhrazeném nájmu za leden a únor, případně předchozí měsíce, doklad potvrzující zaplacení poloviny nájemného a doklad o úhradě DPH ze 70 procent nájemného za období od 1. dubna do dne podání žádosti o poskytnutí podpory.

Vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) dříve uvedl, že zájem o dotaci by mohlo mít 150 000 až 200 000 podnikatelů. Ze státního rozpočtu se na tuto úlevu podle něj vydá do pěti miliard korun. Havlíček už měl dříve vyjednánu podporu, kdy by se stát na nájmu podílel z jedné třetiny. V takovém případě by za opatření stát zaplatil zhruba tři miliardy korun.

MZ převezme chytrou karanténu

Ministerstvo zdravotnictví by mělo od 25. května převzít chytrou karanténu. Má také navrhnout její další personální zajištění a harmonogram pro nadcházející část Chytrá karanténa 2.0, vyplývá z materiálu, který v pondělí projednává vláda. O tom, že by ministerstvo mělo celý projekt převzít pod sebe, hovořil v neděli premiér Andrej Babiš (ANO).

Prvním cílem projektu chytrá karanténa bylo podle dokumentu zrychlit a zautomatizovat epidemiologické šetření, tedy dohledání kontaktů každého nakaženého, případně místo jeho nákazy. Jde o rozhovor, který vede s nakaženým pracovník krajské hygienické stanice. Nově například může údaje od pacienta při telefonátu rovnou zanášet do informačního systému.

Pomocí může být i takzvaná vzpomínková mapa pohybu za poslední dva týdny, která vznikne po souhlasu nakaženého z dat z jeho mobilu a bankovních karet. Za šest hodin se pak data smažou. Na rozdíl od sdílení dat z mobilů je rozhovor s hygienikem ze zákona povinný, lidé musí říct, s kým se setkali.

„Druhým cílem je příprava na eventuální zvýšený výskyt onemocnění v případě, že rozvolňování mimořádných opatření přinese zvýšený výskyt onemocnění a s tím spojenou potřebu rychlého provedení trasování osob podezřelých ze styku s infekčním onemocněním,“ píše se v dokumentu.

První část projektu se tak zaměřovala zejména na komunikaci a předávání dat mezi hygienickými stanicemi, nemocnicemi nebo laboratořemi testujícími na covid-19. Všechny složky měly také pravidelně reportovat data, která se každý den vyhodnocovala.

Ministr zdravotnictví by podle připraveného usnesení měl také předložit vládě návrh řešení projektu Chytrá karanténa 2.0, který počítá podle slov premiéra ze začátku května se zapojením dalších součástí, například mobilní aplikace eRouška nebo dobrovolného sledování pohybu aplikací Mapy.cz. Technické řešení druhé části chytré karantény má připravit ve spolupráci s ministerstvem vnitra a Národní agenturou pro komunikační a informační technologie (NAKIT).

„Je předkládán návrh dalšího postupu, kterým by se měly ad hoc vzniklé řídící týmy, které byly složeny ze zástupců některých resortů, státních podniků i komerční sféry, převést na standardní systém řešení epidemií velkého rozsahu v souladu s právními předpisy,“ píše se v dokumentu.

Pro pokračování projektu v době po skončení nouzového stavu, kdy se uvolňuje většina preventivních opatření, je podle dokumentu potřeba veškeré procesy a nástroje chytré karantény formalizovat.

Centrální řídící tým bude součástí organizační struktury resortu zdravotnictví. Ministerstvo má také předložit personální požadavky, například na posílení krajských hygienických stanic, a požadavky na jejich financování. Resort musí vybudovat také telefonické centrum pro trasování kontaktů a dokončit digitalizaci všech kroků procesu.

Žáci ZŠ budou smět do školy ve skupinách do 15 dětí

Žáci prvního stupně základních škol budou moci od 25. května navštěvovat školu ve skupinách do 15 dětí. Schválila to na zasedání vláda, informovala ČTK mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová. Ministr Robert Plaga (ANO) dříve uvedl, že by měla až do konce školního roku zůstat dominantní výuka na dálku, docházka tedy bude dobrovolná. Rodiče mohou své děti do skupin nahlásit do pondělní půlnoci.

Ministerstvo školství ve spolupráci s epidemiology pro školy vypracovalo manuály, co budou muset zajistit, aby se snížilo riziko šíření covidu-19. Vedení škol tak bude muset děti rozdělit do skupin po nejvýše 15 žácích a zajistit, aby se různé skupiny dětí nepotkávaly.

Vláda nařídila uzavřít školy kvůli koronavirové nákaze 11. března. Postupně se otevírají. Od června by se podle plánu kabinetu měly školy otevřít v omezené míře i starším žákům. Nyní do nich mohou chodit jen deváťáci.

Speciální školy pro děti s různými druhy postižení by se podle vyjádření Plagy z minulého týdne mohly v omezeném režimu otevřít 25. května, nebo postupně 25. května a 1. června. Ministr chce prosazovat spíše postupné otevírání škol pro různé druhy postižení, jednat by o tom měl tento týden s epidemiologem Rastislavem Maďarem.