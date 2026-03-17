ČT našla dočasnou náhradu za Moravce, debatu má vést zkušený moderátor

Vedení České televize po odchodu Václava Moravce řeší, jak nahradit jeho pořad, který roky běžel vždy v neděli v poledne. V neděli 15. března vystřídal Otázky Václava Moravce mimořádný diskusní pořad Debata ČT – rozpočet 2026, který moderovali Lukáš Dolanský a Vanda Kofroňová. Tento týden se má vysílání zhostit Martin Řezníček společně se zatím neznámou ženskou kolegyní, se kterou by se měl v moderaci pořadu střídat.
„Jediné, co mohu říct, je to, že je možné, že tuto neděli budu vskutku moderovat já. Nic víc,“ naznačil Řezníček pro Seznam Zprávy, podle kterých se má debata zabývat situací v Íránu. Redakce iDNES.cz shání vyjádření Martina Řezníčka a mluvčí České televize.
Řezníček moderuje hlavní zpravodajskou relaci České televize Události a Události, komentáře na ČT24. Dříve působil jako zahraniční zpravodaj České televize v USA.
Toto řešení má trvat pouze do léta, dokud se nenajde nové schéma pořadu a moderátor, který natrvalo vystřídá Václava Moravce.
Nedělní vysílání schytalo kritiku
Vysílání Debaty ČT v neděli vyvolalo nepříznivé reakce jak u diváků, tak i mediálních expertů. Diskutující stáli u stolků a změnily se také prostory pro natáčení. Nově se točilo na chodbě s výhledem ven, což mimo jiné vedlo k tomu, že když hosté mluvili, byla slyšet ozvěna. Na sociálních sítích se kromě kritiky objevily i ironické poznámky, které pořad označovaly například jako „Ozvěny Václava Moravce“. Jiní v žertu uváděli, že spolu s Moravcem odešel i zvukař.
Kriticky se k podobě pořadu v rozhovoru pro iDNES.cz v neděli vyjádřil také mediální expert a zástupce šéfredaktora serveru Mediář Jan Potůček. „V takové podobě bych to na obrazovky nepustil,“ uvedl.
Pořad sledovaly stovky tisíc diváků starších patnácti let a celkový zásah přesáhl milion lidí.
Pořad vidělo 409 tisíc diváků, zhruba o 300 tisíc méně, než sledovalo poslední Otázky Václava Moravce.
Moravec 8. března oznámil na konci svého pořadu Otázky Václava Moravce, že po 21 letech v České televizi končí. Zdůvodnil to tím, že za současných podmínek už nemůže dál garantovat nezávislost redakční práce a kritickou reflexi události. Vedení ČT následně zpochybnění redakční nezávislosti odmítlo a způsob jeho odchodu označilo za nešťastný.
8. března 2026