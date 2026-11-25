Proti usnesení hlasovali zástupci ANO, Motoristů sobě, SPD a také europoslanci zvolení za Stačilo! Kateřina Konečná a Ondřej Dostál.
V rezoluci europoslanci vyzvali českou vládu, aby zajistila, že systém financování České televize a Českého rozhlasu bude v souladu s právem EU, zaručí udržitelné a předvídatelné financování obou veřejnoprávních médií a bude obsahovat pojistky proti politickým zásahům do jejich práce.
Pro rezoluci týkající se změny financování veřejnoprávních médií v ČR hlasovalo 442 z 647 přítomných europoslanců. Proti jich bylo 158 a 47 se zdrželo.
Podle vedoucího delegace europoslanců za ANO Ondřeje Knotka není rezoluce podložená argumenty.
„Je to účelová a aktivistická rezoluce plná polopravd a nepravd na popud české opozice,“ uvedl po středečním hlasování Knotek, který hlasoval proti. Politickým silám, které podpořily rezoluci, jde podle něj o to znevěrohodnit českou vládu, protože se „nebojí říct bruselskému mainstreamu ne“.
Europoslankyně za ODS Veronika Vrecionová uvedla, že se nesmí stát, aby vláda kontrolovala veřejnoprávní média prostřednictvím jejich financování.
„Současný systém poplatků funguje a nevidíme důvod ho bourat,“ uvedla Vrecionová. Další europoslanec za ODS Alexandr Vondra uvedl, že měl i se svými stranickými kolegy výhrady k některým pasážím rezoluce. Podle něj však bylo klíčové hlavní sdělení textu, a sice že „nezávislost médií a demokratické pojistky nejsou vnitropolitickou hračkou žádné vlády“.
„Jsem ráda, že většina europoslanců dnes podpořila rezoluci, která upozorňuje na ohrožení nezávislosti veřejnoprávních médií a oslabování demokratických pojistek v České republice,“ uvedla europoslankyně za Piráty Markéta Gregorová. Rezolucí se podle ní Evropský parlament postavil na stranu lidí, kteří demonstrovali proti změně současného financování České televize a Českého rozhlasu.