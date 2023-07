Cestovky posílají Čechy na hořící Rhodos. Není tu kde spát, říkají místní

„Vážení klienti, chtěli bychom vás informovat, že váš zájezd na Rhodos se realizuje beze změny.“ Tak zní zpráva, kterou dostali někteří klienti české cestovní kanceláře Čedok. Třeba ti, kteří míří do města Lindos. To je přitom jedním z míst, které se evakuuje v důsledku rozsáhlých požárů.

Řecké úřady vydaly varování, které upozorňuje na extrémní nebezpečí. O evakuaci z hotelů v Lindosu informuje i britský server BBC. Podle jejich informací má být z vesnic Pefki, Kalathos a Lindos v neděli evakuováno dalších 1200 osob.

Čedok ale považuje Lindos za bezpečnou zónu. „Hotely v oblasti Lindos jsou v pořádku a klienty přijímají,“ řekla redakci iDNES.cz mluvčí kanceláře Kateřina Pavlíková. Kancelář ruší pobyty pouze v oblasti Lardos a Kiotari. Město Lindos leží mezi nimi. „Všechny klienty, kterých se to týká, postupně kontaktujeme,“ dodala mluvčí s tím, že klientům nabízí změnu destinace nebo termínu.

Postup nicméně nevyhovuje jedné z oslovených turistek, která má zítra letět do Lindosu. „Přijde mi neuvěřitelné, že nás chce cestovní kancelář zítra poslat do míst, která se v této chvílí evakuují. To mi přijde naprosto šílené,“ napsala iDNES.cz Alžběta Š.

Další lidé se obávají, že i kdyby dojeli do bezpečné oblasti, nebude pro ně místo kvůli množství evakuovaných lidí. Před tím varoval i místostarosta města Rhodos Athanasios Vyrinis. „Je zde jen voda a nějaké základní jídlo, nemáme matrace ani postele,“ uvedl pro BBC. Lidé podle něj přespávají na lepenkových krabicích.

Podobnou zkušenost líčí i turista Monika S., která přiletěla ráno do zasažené oblasti Lardos. „Hotel nemáme. Nechali nás stát na letišti a pak odvezdli do hotelu, kde spíme v křeslech na recepci. Mám tu 2 malé děti a 2 rodiče nad 70 let. Hotely jsou beznadějně plné. Dnes tu má být 40 stupňů, nevím co bude. Čedok to podcenil,“ napsala žena na sítě.

Turisté se mohou obracet na nouzovou linku českého velvyslanectví v Athénách. Telefonní číslo je +30 694 4733 769.

Jinak situaci řeší některé německé či britské společnosti. Například německá TUI zrušila všechny lety na Rhodos bez výjimky. „Situace na jihovýchodě Rhodosu zůstává nestabilní a náročná kvůli lesním požárům. Současná evakuace bude mít důsledky pro celý ostrov. Proto bohužel musíme zrušit všechny cestovní smlouvy s příletem na Rhodos do 25. července 2023,“ napsala TUI.

Evakuační lety se neplánují

Podle Martina Smoleka, ředitele sekce právní a konzulární na ministerstvu zahraničí, má Čedok na ostrově aktuálně 1691 klientů, z toho 361 evakuovaných. „Nemůžeme cestovkám zakazovat, aby zájezdy dál posílaly. Mohou klienty přemístit do oblastí nezasažených požárem,“ vysvětlit Smolek v neděli v České televizi.

Ministerstvo zahraničí vyšle do Řecka dva členy speciálního konzulárního týmu, kteří budou asistovat při evakuaci Čechů. „S vysláním evakuačního letadla se nepočítá. Letiště je v normálním provozu a přilétají i odlétají letadla s turisty,“ dodal ředitel Smolek. Řada z turistů tak na Rhodosu uvázla. Další postup se dle oslovených cestovních kanceláří bude vyvíjet podle situace.

Pobyty dále ruší i kancelář Fischer a Exim, která klientům nabízí bezplatné storno. Naopak cestovní kancelář Alexandria či Travel Family má dle vyjádřeních mluvčích resorty v bezpečných oblastech na severu země a pobyty proto neruší.

V neděli bylo z ohrožených oblastí na jihovýchodě ostrova přepraveno celkově asi 19 000 lidí. Jedná se o největší evakuační operaci v dějinách Řecka. U požárů zasahovalo 66 hasičů, 49 hasičských vozů, pět vrtulníků a deset letadel. Žádné oběti hlášeny nejsou, několik lidí pouze bylo krátce hospitalizováno s dýchacími problémy.