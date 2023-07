Ne všichni mají nárok na vrácení peněz. Do části ostrova se jet dá, říká Papež

Mají lidé nárok na vrácení peněz, když nyní zruší pobyt na Rhodosu kvůli požárům?

Nárok se týká pouze lidí, kteří míří do zasažených oblastí. Pokud mají lidé koupený zájezd do oblasti, která není zasažená požárem ani kouřem z požáru, sami se rozhodnou necestovat a cestovní kancelář pobyt nezrušila, neexistuje ze zákona vycházející právo neletět. Lidé se budou muset s kanceláří domluvit na storno poplatcích.

Postupy českých cestovních kanceláří se liší. Některé pobyty ruší, jiné nikoli. Existuje mezi nimi nějaká koordinace?

Každá cestovní kancelář je samostatný právní subjekt, má své managementy a ty rozhodují, jak se v takových krizích mají zachovat. Neexistuje žádná koordinace typu, že by asociace svým členům nařizovala společný postup. Každá kancelář je odlišná, používají jiné hotely, jiné lokality a je to i jejich odpovědnost.

Musím ale ocenit společnou komunikaci s ministerstvem zahraničních věcí. Během covidu se nastavila velice dobře a to přetrvává dodnes. Jakmile se někde objeví nějaká krize dotýkající se turistů, komunikace je navázaná velice rychle, postup se koordinuje i s kancelářemi, asociacemi a leteckými společnostmi. Domluva se týká záchranných letů a informování lidí, například přes systém DROZD, do kterého doporučujeme klientům se zaregistrovat pro rychlou komunikaci.

Zaznamenal jsem, že některé britské či německé kanceláře ruší všechny pobyty na Rhodos. K takovému kroku se ty české nemají. Je podle vás rušení pro celý ostrov na místě?

Vždy platí doporučení ministerstva zahraničních věcí. To není zákaz, ale na základě něj pak cestovní kanceláře postupují. Kanceláře samozřejmě nebudou posílat lidi do zasažených oblastí. Ani by nemohly kvůli závazkům vůči klientovi z hlediska bezpečí a zdraví. Zhruba jedna třetina ostrova zasažena není a nebezpečí podle meteorologů a místních orgánů ani nehrozí, protože je za horami a není zde spojitost s lesem, který hoří. V případě této oblasti je to na volbě každé cestovní kanceláře.

Na druhou stranu například kancelář Čedok neruší pobyty v oblasti Lindos, tam přitom má během dneška probíhat evakuace...

Cestovní kancelář musí sama vědět, co se na místě děje. Přesně neznám území Rhodosu a nejsem schopen tento krok poctivě zhodnotit. Obecně platí, že by cestovní kancelář měla dbát na to, aby lidi nevozila do zóny, kde je nebezpečí. Pokud má cestovní kancelář náhradní ubytování v jiných lokalitách, má ze zákona právo lokalitu změnit a převést klienty tam.

Co by se dělo, kdyby ministerstvo vydalo doporučení, že je celý Rhodos nebezpečný?

Kanceláře by jej respektovaly. Máme s ministerstvem dobré vztahy a víme, že taková rozhodnutí nevydává jen tak, ale má je promyšlené. Cestovní kanceláře budou reagovat podle vývoje. Mnohokrát v minulosti, třeba v případech výbuchů sopek, jsme prokázali, že podobné situace řešit umíme.

Jací čeští turisté jsou aktuálně na Rhodosu?

Jednak jsou na Rhodosu lidé, kteří přiletěli s cestovními kancelářemi. Ti jsou v informační výhodě oproti těm, kteří jsou na Rhodosu úplně sami. Podle našeho odhadu je zde bez cestovních kanceláří 500 až 600 lidí. Informace od cestovních kanceláři sice někdy mohou lidé dostávat pomalu, ale pořád alespoň nějaké chodí. Individuální cestovatelé jsou plně odkázáni na to, zda se dovolají na informační linku ministerstva zahraničí a na místní orgány. Ty nefungují úplně rychle, protože je zde pochopitelně chaos. Dohromady je tam několik tisíc lidí, kteří se evakuují, nejen turisté, ale i místní.

Co by měli dělat lidé, kteří se na místě zasekli?

Začal bych jejich příbuznými. Ti často volají na nouzové linky, které však mají sloužit lidem na místě. Tím se zahlcují a člověk, který je na Rhodosu, se nikam nedovolá. Naopak lidé na ostrově by měli šetřit energii ve svých mobilních telefonech. Neměli by propadat panice a měli by se snažit postup koordinovat se svoji cestovní kanceláři, která má informace od místních složek, a s hoteliéry, kteří se často snaží věci taktéž organizovat.

Delegáti cestovních kanceláří mají někdy na starosti i stovky klientů, během několika minut nemají šanci obtelefonovat úplně všechny. Zároveň na ostrovech jsou omezené možnosti dopravy a tlaky na ně jsou ze všech stran obrovské. Vše je nejprve potřeba zajistit a pak teprve se volá klientům s relevantní informací. Hlavní je zachovat klid a nemyslet si, že se na vás všichni vykašlali, protože to tak není. I když to se snadno říká z jižních Čech od řeky.