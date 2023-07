Ohnivé peklo na Rhodosu. Prchají stovky Čechů, nouzové linky jsou zahlcené

Šíření lesního požáru na ostrově Rhodos spustilo největší evakuační operaci, jaká kdy v Řecku probíhala, uvedla v neděli místní policie. Informovala o tom agentura AFP, podle níž na ostrově muselo před plameny utéct přes 30 000 turistů a místních obyvatel. Mnozí z nich strávili noc na dnešek ve školách, sportovních halách či v hotelech v části ostrova, kterou plameny neohrožují. Lokální politik Panagiotis Dimelis v rozhovoru s televizí Skai TV označil situaci za bezprecedentní.

Ministerstvo zahraničí vyšle do Řecka dva členy speciálního konzulárního týmu, budou asistovat při evakuaci Čechů kvůli požárům, uvedl ministr zahraničí Jan Lipavský.

Situaci na ostrově Rhodos řeší například cestovní kancelář Fischer, která zde má stovky českých klientů. „Klienti byli evakuováni řeckými záchrannými složkami do hotelu v nezasažených oblastech. Klienty, kteří byli včera evakuovaní a měli dnes odlétat zpět do ČR, se nám podařilo dostat na letiště a všichni odletěli domů, včetně klientů, kteří letěli bez dokladů,“ uvedl pro iDNES.cz Jan Bezděk, mluvčí Fischer.

Další postup podle Bezděka závisí na vývoji situace. Zda budou muset turisté čekat v oblastech, kde byli evakuováni, či poletí do Česka dříve, zatím neví. „Prioritou je samozřejmě bezpečí našich klientů. Děláme maximum pro to, abychom jim i v této situaci zajistili komfort v rámci možností,“ dodává Bezděk.

Na sociálních sítích se nicméně množí stížnosti na cestovní kanceláře. „Mamka se sestrou a malou neteří byly včera evakuovány z oblasti zasažené požáry. Dostaly se až do města Rhodos, ale mají na sobě jen plavky a ručníky z pláže, se kterými stihly utéct. Ubytování jsou v místě i okolí beznadějně vyprodána, jsou v místní škole a spí na zemi. Cestovka naprosto selhává. Dokázal by někdo ve skupině jakkoli pomoci, prosím?“ napsala Barbora V. na facebookové skupině.

Podle mluvčí cestovní agentury Invia Jiřiny Ekrt Jirůškové je postup na místě koordinovaný. „Od našich klientů nemáme informace, že by situace byla chaotická. Naopak na místě jsou krizové štáby a hotely postupují koordinovaně s hasiči a policisty. Samozřejmě situace na místě se mění každou hodinu a nemusí to být úplně příjemné pro turisty,“ sdělila Jirůšková.

České ministerstvo zahraničí vyzývá, aby se turisté obraceli na linku českého velvyslanectví. Kromě toho v neděli proběhlo jednání s cestovními kancelářemi o dalším postupu. Úřad sestavuje seznamy lidí, které je třeba evakuovat z ostrova a obvolává turisty, aby se zaregistrovali do systému DROZD.

Slovensko již na místo vysílá evakuační speciál. „Společnost Smartwings vypraví na žádost slovenských cestovních kanceláří evakuační speciál, který dnes večer dostane turisty z Rhodosu do Bratislavy,“ řekla iDNES.cz mluvčí společnosti Vladimíra Dufková. Dodala, že poptávka po evakuačním speciálu pro Čechy zatím nebyla. Společnost je ale případně připravena ho vypravit.

Cestovní kanceláře ruší pobyty

Nejasnosti se množí i okolo následujících pobytů na ostrově Rhodos. Zákazníci si stěžují, že s nimi nikdo nekomunikuje.

„Máme zítra brzy ráno odlétat do města Lindos na Rhodosu, což by měla být podle zpráv jedna ze zasažených oblastí ničivým požárem. Podle toho, co jsem si vyhledali na zpravodajských zahraničních kanálech i sociálních sítích, jsou odtud lidé evakuováni jen s osobními doklady, často museli někam putovat pěšky, nebo je ubytovali někde v tělocvičnách škol. Proto se snažíme spojit s naší cestovní kanceláří, před kterou máme zájezd koupený, ale marně,“ napsala redakci iDNES.cz Alžběta Š.

Infolinka je prý plně obsazená a rodina nemá jiné informace, než vyjádření kanceláře z Twitteru. „Na sociálních sítích Čedok pouze uvedl, že turisté, kteří se na Rhodos teprve chystají, nemají zahlcovat linky ani volat do hotelů, to mi přijde úplně neskutečné. Máme odlétat za 20 hodin do místa, kde se nekontrolovatelně šíři oheň a odkud jsou lidé evakuováni a od cestovky zatím nepřišla jediná informace,“ napsala žena.

„Děláme s ministerstvem zahraničních věcí maximum, situace se řeší, aby se turisté ze zasažených oblastí dostali co nejdříve domů. Podle aktuálních informací by se snad do některých hotelů mohli začít klienti vracet. Cestujícím, kteří mají odletět do těchto evakuovaných lokalit zítra, nabídneme změnu destinace nebo termínu. Další odlety v jiných dnech budeme vyhodnocovat následně,“ sdělila iDNES mluvčí Čedok Kateřina Pavlíková.

„Nemůžeme cestovkám zakazovat, aby zájezdy na Rhodos dál posílaly. Mohou klienty přemístit do oblastí nezasažených požárem. Letiště je v normálním provozu,“ reagoval Matin Smolek z ministerstva zahraničí pro ČT.

Pobyty ruší i další kanceláře. „Klienty, kteří měli odlétat zítra během dneška obvoláme s nabídkou bezplatného storna nebo změny zájezdu. Postupujeme podle data zájezdu a aktuálního vývoje. Prosíme klienty, kteří mají odlétat v průběhu následujícího týdne, aby neblokovali linky na našem call centru,“ uvedl mluvčí Fischer a Exim Tours Bezděk.

Naopak kancelář Alexandria, která má klienty na severu ostrova, evakuaci či ukončování pobytů neplánuje. „Požár hoří v okolí letoviska Kiotari na jihu ostrova a díky větrům ze severu se šíří dále na jih. Hotely, ve kterých jsou ubytováváni naši zákazníci, jsou v severní části ostrova a jsou tak od požáru daleko a mimo směr jeho případného dalšího šíření. Další odlety by se měly realizovat podle plánu,“ dodal Petr Šatný, mluvčí Alexandrie.