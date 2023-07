Hotely jsou plné, jídla málo. Nechali nás spát na zemi, líčí turistka z Rhodosu

Informovala vás cestovní kancelář o požárech na ostrově?

Cestovali jsme s Čedokem do Lindosu, kam jsme přiletěli v sobotu večer, odlétali jsme kolem osmé. To, že na ostrově hoří, jsme věděli už při odletu. Přečetli jsme si to na internetu, z cestovky jsme však žádnou zprávu nedostali. Z vlastní iniciativy jsem volala do hotelu, protože naštěstí mluvím anglicky. Ptala jsem se, jak to tam vypadá, ale to už jsme měli odbavené kufry. Cestuji s manželem, dětmi ve věku šesti a devíti let a rodiči, kterým je oběma nad sedmdesát.

Co vám v hotelu řekli?

Sdělili nám, že se hotel evakuuje. Proto jsem následně volala do Čedoku s tím, aby mi poradili, co máme teď na letišti v Praze dělat. V cestovce mě však informovali, že odletět musíme, protože bychom jinak odstoupili od smlouvy a nedostali ani korunu. Za dovolenou jsme zaplatili 160 tisíc. Nebyli jsme jediní, kteří se takto rozhodovali.

Více informací jste od Čedoku nedostala?

Řekli, že delegáti na místě vše řeší a že požár na ostrově je pod kontrolou. Slíbili, že nám najdou jiný hotel stejné kategorie, ne-li lepší. Byli jsme zklamaní, že nebudeme bydlet v Lindos Princess, který jsme si vybrali, ale chápali jsme, že v této situaci to není možné. I tak jsme letěli v obavách. Já už jsem věděla, že na ostrově musí primárně ubytovat lidi, kteří tam už jsou.

Jak vypadala situace na letišti v Řecku?

Když jsme přiletěli, lidé před námi dostávali lístky na autobus do hotelů. Až jsme přišli na řadu my, teprve nám z cestovky oznámili, že požár zasahuje už i k našemu hotelu Lindos Princess, což momentálně řeší a hledají adekvátní náhradu. Já už jsem to věděla ale už v Praze. Čedok to mohl zastavit a nemuseli jsme odletět vůbec. Na to jsou tu lidé naštvaní. Čekali jsme tu v hloučku na podlaze, nedostali jsme ani vodu.

Jak na to reagovala delegátka na místě?

Lidé se do ní samozřejmě naštvaně pustili, ale ona neprojevovala žádnou empatii. Neustále opakovala, že situaci Čedok řeší. Pod nátlakem nás usadila alespoň do autobusu.

Co následovalo?

Později nás odvezli do náhradního hotelu. Kancelář předem řekla, že nám tu nabídnou alespoň konferenční místnost s lehátky, ale usadili nás na zem. Bylo tu jen dvanáct postelí pro čtyřicet lidí. Lehly si alespoň děti, ale po chvíli je někdo začal vyhazovat, že jsou to matrace pro italské turisty. Delegátka s námi ani nejela, i když jsme to požadovali. Omlouvala se, že jich je z kanceláře na ostrově jenom pět.

Dostali jste jídlo a pití?

Dali nám vodu a bylo tu několik sendvičů, ale nestačily pro všechny. Lidé jsou rozčílení, protože letěli do all inclusive. Manžel do cestovky napsal, jestli dostaneme aspoň snídani, ale odepsali, že snídaně není priorita. V hotelu jsme později jídlo naštěstí dostali, také oběd, ale nevíme, jestli to zařídil přímo Čedok. Netušíme, co bude. Jak dlouho nás tu nechají? Spala jsem jednu hodinu, když jsem si vlezla k dceři na matraci. Můj táta má nemocná záda, nemůže spát. Maminka spala vsedě.

Pokojů je tedy nedostatek.

Chodím prosit na recepci, aby mi místnost dali, že si ji zaplatím z vlastních nákladů, ale tvrdí, že mi ji dát nemůžou, protože by to pak chtěli všichni. Hotely jsou úplně plné, obvolávala jsem jich asi deset, ale bez šance. Čedok si myslí, že jsme v bezpečí, protože tu nehoří. To sice ano, ale jde nám o to, že jsme mohli zůstat v Praze. To tu nikdo z turistů nemůže překousnout. Lidé se chystají soudit. Vyměnili jsme si čísla, jedna paní dělá právničku v cestovním ruchu a chystá žalobu. My se k ní přidáme.

Komunikuje s vámi Čedok nyní?

Přijela jiná delegátka a řekla nám, že původní hotel už bude večer nachystaný a budeme se tam moc přesunout. Přijde mi to ale zvláštní, sleduju zprávy z Česka a ty vůbec nenasvědčují tomu, že by požáry v oblasti Lindosu byly pod kontrolou. Možná nám to řekli, abychom se zklidnili. Slyšela jsem, že Fischer a EXIM Tours alespoň zastavili lety, ale Čedok sem lidi posílá dál.