Richard Gere poslal prezidentu Pavlovi osobní vzkaz, děkuje mu za Tibet

Autor:
  15:34
Americký herec Richard Gere poděkoval ve videu českému prezidentovi Petru Pavlovi za podporu Tibetu. Prezident Dalajlamu navštívil letos v červenci v Indii. Zdravice vznikla ku příležitosti 90. narozenin Jeho Svatosti 14. dalajlamy.

„Posílám speciální pozdravy prezidentu Pavlovi, celé české politické komunitě a zástupcům, kteří se schází v tento velmi významný okamžik, aby uctili Jeho Svatost dialogem k jeho 90. narozeninám,“ říká ve videu herec, který je dlouhodobým podporovatelem Tibetu.

Richard Gere poděkoval Pavlovi za podporu Tibetu.
Prezident Petr Pavel navštívil Dalajlámu (27. července 2025)
Prezident Petr Pavel
Dalajláma bude mít devadesátiny. V Indii začínají oslavy. (30. června 2025)
20 fotografií

Video bude součástí úterní akce „dalajláma 90, Havel 89", která se koná ve Vinohradském divadle a má připomenout narozeniny těchto významných osobností.

Dalajláma 14. navštívil Česko poprvé v roce 1990, kdy do Prahy dorazil na pozvání Václava Havla. Jejich vztah se rozvinul v pevné přátelství založené na společných principech boje za svobodu a lidská práva, i když odrážel odlišné situace – Havel stál v čele státu, který se vymanil z komunismu, zatímco dalajlama usiloval o změnu v Tibetu.

Do Prahy se Dalajláma vracel opakovaně a byl pravidelným hostem konference Forum 2000, které byl Václav Havel duchovním otcem. Naposledy se oba muži setkali v prosinci 2011 přibližně týden před Havlovou smrtí.

Na podporu Tibetu navazuje i současný prezident Petr Pavel. Ten se s Dalajlámou setkal v Indii na konci července 2025, kde Jeho Svatosti Pavel poblahopřál k narozeninám.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.